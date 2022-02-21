В марте 2022 года ожидается несколько магнитных бурь средней и небольшой силы, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы вовремя подготовиться и не планировать важные дела на потенциально опасные дни, узнайте, когда ждать магнитные бури в марте 2022 года, в материале СТБ.

Как и Луна, Солнце сильно влияет на климат и здоровье людей. Взрывы на светиле провоцируют волны, создающие геомагнитные возмущения на Земле, которые могут частично влиять на нашу жизнь.

Люди с хроническими заболеваниями определенного типа склонны чувствовать перемены погоды достаточно остро ― могут воспалиться пораженные органы или болеть переломы и поврежденные связки. Но это касается лишь малого числа от всего населения Земли. Остальные могут лишь чувствовать перепады настроения или усталость.

Магнитные бури в марте 2022 года — даты

В марте 2022 ожидается сразу несколько магнитных бурь, которые скажутся на здоровье и самочувствии:

Магнитная буря 1−2 марта . Весна начнется с геомагнитных колебаний и новой Луны. В эти дни следует уделить особое внимание своему здоровью.

Магнитная буря 4 марта . Первая суббота марта принесет магнитную бурю слабой интенсивности. Если вы не метеозависимый, то серьезного удара по самочувствию не будет.

Магнитная буря 18−19 марта . Третье геомагнитное колебание марта будет иметь среднюю интенсивность. В пятницу и субботу позвольте себе отдохнуть и меньше нервничать.

Магнитная буря 31 марта . В последний день марта, по прогнозам астрологов, планируется сильная геомагнитная буря, которая заденет даже тех, кто не считает себя метеозависимым.

Как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь?

Магнитные бури в марте в первую очередь могут влиять на настроение и сон. Усталость и плохое настроение могут быть чреваты конфликтами и ссорами, а впоследствии можно перенервничать и спровоцировать какие-то проблемы. Однако могут обостряться и хронические болезни. Как обезопасить себя на время магнитных бурь ― сверяйтесь со списком:

Если вы не привыкли делать это обычно, стоит тщательно следить за здоровьем ― физическим и душевным, не нервничать и не принимать все близко к сердцу.

Постарайтесь питаться здоровой пищей, не злоупотреблять алкоголем, курением, хорошо высыпаться.

Регулярно гуляйте на свежем воздухе, проветривайте дом, офис.

Пейте много воды ― это полезно для организма.

Не стоит планировать важные поездки и грандиозные встречи ― плохое самочувствие может быть не только у вас и может все испортить.

Если хроническая болезнь при обострении может быть опасна ― держите под рукой аптечку с необходимыми средствами, будьте на связи с врачом-специалистом.

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