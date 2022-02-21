Гороскоп на 22 февраля 2022 года поможет понять, чего ждать от дня и как уберечься от ошибок и рисков. Читайте гороскоп на 22 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Во вторник следует держать себя в руках, чтобы избежать конфликтов. Если сохранять концентрацию, проблемы решатся в вашу пользу. Возможно, кто-то из семьи нуждается в вашей поддержке.

Телец

Утром возможны конфликты и неурядицы в работе. Днем у вас будет возможность уладить дела, которые давно не давали вам покоя. Не стоит идти на конфликты дома ― все сегодняшние невзгоды могут повлиять на ваше далекое будущее.

Близнецы

Возможно, вам захочется совершить что-то авантюрное, однако не стоит действовать, не взвесив все риски. Рядом может оказаться человек, способный дать очень полезные советы.

Рак

Если сконцентрироваться на делах и не поддаваться эмоциям, то удастся добиться поразительных результатов. Возможны конфликты с женщинами в вашей жизни.

Лев

В семье возможны неожиданные новости. Если сохранять энтузиазм, к вечеру удастся решить самые волнующие вопросы. Возможно, вы заметите внимание противоположного пола к себе.

Дева

Если дела будут даваться труднее обычного, следует проявить бдительность. Обратите внимание на здоровье и питание. Можно обращаться к врачам.

Весы

Благодаря целеустремленности можно добиться заметных успехов. Возможно, вы можете почувствовать трудности во взаимопонимании с окружающими, однако следует помнить о терпении и уверенности в себе.

Скорпион

Если вы чувствуете растерянность, вспомните о собственных целях и приоритетах. Помните, что конфликты не разрешают проблемы, а создают новые. Следует обратить внимание на собственный внутренний мир.

Стрелец

Возможны сюрпризы на работе. Могут неожиданно появиться люди и проблемы из прошлого. Эффективность можно повысить, если держаться подальше от центра внимания коллектива.

Козерог

Вас ждет много общения, новые знакомства и встречи со старыми знакомыми. Возможно, эффективность будет ниже ожидаемой, однако вы можете получить удовольствие от всего дня.

Водолей

Возможно недоразумение с тем, кто всегда поддерживает вас. От вас может зависеть решение, принимаемое другим человеком. Не стоит провоцировать скандалы и участвовать в конфликтах.

Рыбы

Уверенность и целеустремленность могут повлиять на вашу дальнейшую карьеру. Следует настраиваться на позитив ― хорошее настроение может спасти ситуацию.

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