Лунный календарь стрижек на март 2022 года поможет вам понять, в какие дни лучше всего проводить манипуляции с волосами. Ведь для того, чтобы прическа получилась идеальной, важно учитывать фазу Луны. В какие дни марта 2022 года лучше всего стричься ― узнайте в нашем календаре.

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Благоприятные дни для стрижки волос в марте 2022 года

В марте 2022 года нас ждет множество благоприятных дней для смены прически. Поэтому смело выбирайте одну из следующих дат для записи к парикмахеру. Итак, лучше всего стричься: 1, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 25 и 27 марта. В эти дни Луна будет способствовать росту и укреплению волос, а также избавлению от негативной энергии.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в марте 2022 года

Лучше отказаться от стрижки и покраски 3, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 30 и 31 марта. В эти дни Луна может негативно влиять на здоровье, состояние и скорость роста волос. Указанные даты лучше посвятить уходу за шевелюрой.

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