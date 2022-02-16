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Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

16.02.2022

Сумка является незаменимым аксессуаром для каждой девушки. Она подчеркивает образ и создает в нем акценты. Чтобы сумка была не только практичной, но и модной, важно знать тенденции зимнего сезона. Читайте в нашем материале, какие сумки будут в тренде зимой 2022 года.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

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Тоут

Практичность продолжает покорять мировые подиумы, и ее можно увидеть и в сумках-тоут. Такой аксессуар отличается хорошей вместительностью, а также своим удобством.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Бахрома

В модных сумках зимы 2022 важную роль по-прежнему будет играть бахрома. Она может быть любой: от тонкой и изящной до широкой и длинной.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Логотипы и монограммы

Логотипы и монограммы будут актуальны этой зимой не только в одежде, но и в сумках. Поэтому с таким аксессуаром вы точно будете выглядеть стильно.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Сумки с цепями

Сумки с ручкой-цепью продолжают оставаться на пике моды. Такой аксессуар подойдет как на каждый день, так и на торжество.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Меховые сумки

Меховые сумки покорили модные подиумы и останутся в тренде и зимой 2022 года. Совсем неудивительно, ведь такие милые аксессуары не могут оставить равнодушным.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Источник фото: pinterest.com

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