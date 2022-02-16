Лунный календарь на февраль 2022: когда полнолуние

Февраль 2022 года начнется с фазы новолуния, когда освещенность спутника Земли составит 0% и мы не сможем увидеть его на небе. После этого до середины месяца идет период растущей Луны. 16 февраля нас ожидает полнолуние, которое в народе также известно как «Снежная Луна». Солнечных или лунных затмений в последнем месяце этой зимы не будет.

1 февраля ― новолуние (7:46 по киевскому времени);

2–7 февраля ― растущая Луна;

8 февраля ― первая четверть (Луна освещена на 50%);

9–15 февраля ― растущая Луна;

16 февраля ― полнолуние (18:56 по киевскому времени);

17–23 февраля ― убывающая Луна;

24 февраля ― последняя четверть (Луна освещена на 50%);

25–28 февраля ― убывающая Луна.

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