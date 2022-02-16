Гороскоп на 17 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому день готовит глобальные перемены, а кому ― тягу к творчеству? Узнайте в гороскопе на 17 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

День символизирует справедливость, защиту прав. Положение планет способствует развитию у Овнов особой чувствительности к любым проявлениям несправедливости. Не закрывайте глаза на несправедливое распределение вознаграждения за совместный труд.

Телец

Вероятны проблемы с молодыми людьми, родившимися под знаком Тельца. Звезды способствуют развитию у них особой нетерпимости к любым попыткам лишить их права распоряжаться собственной судьбой.

Близнецы

День символизирует уединение, отстраненность. Положение планет способствует развитию у Близнецов особой чувствительности к любым нарушениям их привилегий и попыткам покуситься на их уединение. Не перекладывайте на чужие плечи ответственность за своих близких.

Рак

В четверг звезды могут предоставить Ракам возможность управлять ходом событий, манипулировать людьми, различными ресурсами. Проблем быть не должно. Успех гарантирован тем, кто предельно требователен к себе и умеет честным путем обойти препятствия.

Лев

Многие Львы будут сосредоточены только на себе. Они могут относиться к людям с вниманием только тогда, когда они их интересуют, а во всех других случаях будут держаться отчужденно и оставаться внутренне невозмутимыми. Потребительское отношение к людям — не лучший способ устроить свою жизнь.

Дева

В этот день не исключены неприятности. Например, многим из Дев придется решать проблемы с родственниками или выяснять отношения с партнерами. Весьма вероятны также столкновения с законом. Чтобы избежать подобных неприятностей, постарайтесь трезво оценивать себя и свои поступки. Уверенность в собственной непогрешимости может сейчас сыграть с вами злую шутку.

Весы

В четверг у вас не обойдется без глобальных перемен: возможны переезды, смена работы и даже рода деятельности. Скорее всего в ближайшее время вам предложат интересную и прибыльную должность. Будьте бережливы, контролируйте расходы, чтобы в самый неподходящий момент не оказаться на мели.

Скорпион

Через знакомых и друзей вы познакомитесь с новыми веяниями и наполнитесь сами творческими планами. Будьте осторожны с документами, не меняйте направление своей деятельности.

Стрелец

Не исключено, что весь этот день Стрельцы будут заниматься финансовыми вопросами, проблемами недвижимости, контактами с партнерами. Придется уделять время здоровью родственников. Не взваливайте на себя кучу дел, да еще и за того парня. Поберегите себя.

Козерог

В четверг вам не удастся спрятаться в засаде. Нужно будет принимать важные решения, что поможет выйти на новый социальный уровень. В окружении появятся успешные люди, на которых и следует ориентироваться. Необходимый стиль поведения ― собранность и концентрация.

Водолей

Много внимания потребуют общественные мероприятия, не оставляя времени на занятия собственными делами. Для некоторых Водолеев появится подходящая возможность заключения брачного союза, хотя инициатива будет исходить, скорее, от партнера. Размеренный темп жизни принесет вам долгожданное эмоциональное успокоение.

Рыбы

Пробудится тяга к путешествиям, вероятны яркие впечатления и обретение новых знаний. У многих возможна новая любовь. Не сидите на месте. Ваше стремление к спокойствию может привести к тому, что вы не сумеете достичь того, чего хотели и могли бы.

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