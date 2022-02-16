С началом 2022 года стоит проверить, какие премьеры готовят для своих любимых фанатов самые большие кинокомпании мира и какие фильмы хотят увидеть киноманы. Какие фильмы самые ожидаемые в 2022 году ― читайте в нашем материале.

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«Смерть на Ниле»

Дата: 11.02.2022

Новая экранизация популярного романа Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро, который уже проявил свои навыки в «Восточном Экспрессе». На теплоходе «Карнак» происходит убийство, а расследовать его может только детектив с мировой известностью Эркюль Пуаро, который очень плотно пообщался с пассажирами и узнал, что почти у каждого есть своя темная история и мотивы для преступления. В фильме сыграли Кеннет Брана, Галь Гадот, Летиша Райт, Аннет Беннинг и др.

«Кингс Мен»

Дата: 13.01.2022

Мэттью Вон попробовал показать, как было основано агентство «Кингс Мен» ― кто был его первым агентом и каких первых врагов человечества пришлось одолеть. Пафосная комедия в полностью абсурдном стиле с высмеиванием стереотипов о странах-участницах Первой мировой войны. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Рис Иванс и Джемма Артертон.

«Крик»

Дата:13.01.2022

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город только для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами, связанными с печально известным серийным убийцей в маске. К фильму вернулась Нив Кэмпбелл, которая сыграет Сидни Прескотт. Также в фильме появятся Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и др.

«Морбиус»

Дата: 20.01.2022 (вероятен перенос фильма на апрель 2022)

Уже легендарный фильм, премьера которого переносилась несколько раз из-за коронавируса. Экранизация комиксов об антигерое-вампире ― докторе Морбиусе, которого сыграл харизматичный Джаред Лето. Фильм обещает мрачную атмосферу и много спецэффектов ― уже в трейлере показали в шутку, что он снят в стиле первого «Венома». В ролях Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайрон Гибсон, Майкл Китон.

«Анчартед: На картах не значится»

Дата: 10.02.2022

Одна из известнейших компьютерных игр оживет на большом экране! В руки неутомимого искателя приключений Натана Дрейко попадает загадочный артефакт. Именно он может привести молодого авантюриста к острову, где спрятаны вожделенные сокровища. В главной роли ― харизматичный Том Холланд, который так впечатлил всех своим Человеком-пауком.

«Я, Побєда і Берлін»

Дата: 24.03.2022

Ольга Ряшина подготивила экранизацию легендарной книги украинского музыканта Андрея Кузьменко, известного как Скрябин. Рассказ о невероятных приключениях героя-автора, который решил посетить Европу ради торговых контрактов на своей старенькой «Победе». В Берлине коллекционер якобы готов обменять свою машину на «Мерседес». Все бы ничего, но поездка происходит за 3 дня до концерта… В фильме снялись Иван Блиндарь, Мария Стопник, Владимир Гева и др.

«Бэтмен»

Дата: 03.03.2022

Перезапуск киновселенной Бэтмена ― в этот раз с его молодых годов и с новым актером ― Робертом Паттинсоном. Создатели стараются держать в секрете основной сюжет, но в кадрах появилась Женщина-кошка, Пингвин, Загадочник и Кармин Фальконе. Кинокомпания Warner Bros подобрала молодой состав актеров для ролей супергероев и суперзлодеев: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Джеффри Райт и др.

«Тор: Любовь и гром»

Дата: 08.07.2022

Продолжение истории про бога грома Тора, который после распада Мстителей улетел в космос со Стражами Галактики. По сюжету, во франшизу возвращается Натали Портман, которая сыграла девушку Тора в 1―2 фильмах. Пока что подробности сюжета не разглашаются, но еще на съемках были замечены многие звезды Голливуда. В ролях ― Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон, Натали Портман, Кристиан Бейл, Крис Пратт, Джейми Александр, Дэйв Батиста и др.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Дата: 14.04.2022

Продолжение истории противостояния темному магу Гриндевальду. События происходят позже после второго фильма ― во время Второй мировой войны. Дамблдор и министерства магии собирают свои силы, чтобы противостоять добровольцам Гриндевальда по всему миру. Но финальная битва должна произойти тогда, когда будет разрушено заклятие между бывшими друзьями. В фильме сыграли Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Рэдмейн, Кэтрин Уотерстон и др.

«Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумства»

Дата: 05.05.2022

События нового фильма Marvel разворачиваются после «Человека-паука: Нет пути домой». За Доктора Стрэнджа собираются взяться другие его копии из Мультивселенной, и чародей судорожно ищет пути спасения себя и своей Вселенной. Судя по анонсу в конце «Паука», в фильме появится бывшая Мстительница ― Красная Ведьма Ванда Максимофф. Главную роль в фильме исполняет Бенедикт Камбербетч, который сыграет сразу нескольких Докторов Стрэнджев.

«Мир Юрского периода: Господство»

Дата: 11.06.2022

Прошло уже несколько лет после того, как модифицированные динозавры вырвались на свободу. Они быстро освоили территорию США, и людям пришлось учиться жить с ними бок-о-бок. Сюжет концентрируется на том, как меняется сама планета из-за появления нового доминирующего вида суперхищников. В ролях Крисс Претт, Брайс Даллас Ховар, Сэм Нилл и др.

«Соник в кино»-2

Дата: 31.03.2022

После того, как Соник победил доктора Эггмана, он остался у друзей, но когда Том и Мэдди Ваковски уезжают в отпуск, его сразу находят старые «знакомые» и новые друзья, которые путешествовали так же, как и он, между мирами. Теперь Сонику будет помогать Тэйлз, а злому доктору ― Ехидна Наклз. В ролях Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Коллин О’Шонесси, Идрис Эльба, Тика Самптер и др.

«Миссия невыполнима»-7

Дата: 29.09.2022

У отряда «Миссия невыполнима» новые проблемы и новое задание. События будут разворачиваться после фильма «Фоллаут», а к своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Генри Черни и др.

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Пока еще много вопросов к релизу, но в 2022 году также планируют выпустить фильмы «Человек-паук: Через вселенные»-2, «Аквамен: Потерянное королевство», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Аватар»-2 и «Флэш».

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