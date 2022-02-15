Гороскоп на 16 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому день готовит романтическое свидание, а кому ― успех в работе? Узнайте в гороскопе на 16 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не исключено, что в финансовом плане вам помогут влиятельные коллеги и друзья. Возможно, вы получите долгосрочный кредит, который поможет осуществить давно планируемое мероприятие. Цените в жизни то ощущение интеллектуального или духовного подъема, которое может дать материальный достаток. Поступайте в соответствии с собственными воззрениями.

Телец

В среду Тельцы будут притягивать искусство, романтику и развлечения. Они могут высоко подняться по карьерной лестнице, будут удачливы в финансовых делах, деньги будут сами «плыть» в руки. Однако при этом неизбежны крупные траты. Вам следует экономить деньги, так как ваш постоянный доход окажется под сомнением.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.

Рак

Критический день, связанный с неуверенностью в себе, пессимистическими настроениями, депрессией. Многим Ракам будет сложно избавиться от навязчивых фобий. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце.

Лев

Этот день может принести Львам много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Многие будут чувствовать вину перед близким человеком. Допустив просчет в работе, не пытайтесь уйти от ответственности. Признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.

Дева

У многих Дев появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть.

Весы

День символизирует соблазны, искушения. Не исключено, что вы вызовете повышенный интерес со стороны коллеги или человека, с которым вас часто сталкивает судьба. Служебный роман обещает быть хотя и бурным, но довольно кратковременным. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушать свой привычный образ жизни.

Скорпион

День символизирует приятную неожиданность. Возможно, любимый человек готовит вам сюрприз. Это будет нечто такое, чего вы и предположить не могли. Со временем вы оцените значимость этого презента. Не оставляйте без благодарности заботу и внимание близких. Они больше всех нуждаются в благодарности.

Стрелец

Предстоит немало бумажной волокиты, а конкуренты попытаются помешать вашей работе. Будьте осторожнее, посвящайте в свои замыслы только проверенных людей.

Козерог

Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в кошелек, а задуматься о своем будущем.

Водолей

В среду Водолеев наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит представителей данного знака до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах. Вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны.

Рыбы

День символизирует защиту прав, отстаивание собственных интересов. Он способствует развитию у людей, родившихся под знаком Рыб, особой нетерпимости к любым попыткам наложить на их личность какие-то ограничения. Будьте терпимее, не «вставайте на дыбы» при малейшей попытке умерить ваши желания и пристрастия.

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