Сретение — древний праздник, зародившийся еще во времена язычества. Это день, когда зима встречается с весной. Для христианства этот праздник имеет также глубокий религиозный смысл. Победительница 6 и 8 сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова поделилась с читателями сайта телеканала СТБ традициями и обрядами давнего праздника. О том, что нужно и категорически нельзя делать в этот день — далее в материале.

Православные в Украине 15 февраля отмечают важный христианский праздник – Сретение Господне. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Сретение Господне: история праздника

Как известно, принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец. В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Сретение 15 февраля по юлианскому календарю. В Католицизме празднуется 2 февраля по григорианскому календарю. Элладская православная церковь и ряд иных поместных православных церквей празднуют также 2 февраля, но по новоюлианскому календарю; Армянская апостольская церковь — 14 февраля.

Согласно традициям и закону Моисея, на 40-й день после родов женщина могла впервые посетить храм, таким образом получив «очищение». При рождении мальчика в жертву приносился ягненок или голуби. За словами Алены Куриловой, именно в этот день день дева Мария вошла в храм с маленьким Иисусом.

«Так как семья была бедной, а Мария формально не нуждалась в «очищении», оставаясь непорочной девой, в жертву она принесла пару голубков.

В этот день ветхий завет христианства встречается с новым заветом в лице маленького Иисуса. В этот день христианам принято посетить богослужение».

Ясновидящая считает, что даже если нет времени стоять всю службу, нужно в обязательном порядке посетить храм и купить сретенские свечи.

«Поставьте свечи о здравии родным и близким. Сретенская свеча имеет очень сильную энергию. Она поджигается при молитве в случаях тяжелой болезни, сложных родов, если рядом начался пожар или наводнение, при нападках врагов, при вымогательстве с применением силы, при прокленах и угрозах со стороны врагов» .

Алена Курилова утверждает, что есть еще одна, не менее важная традиция на Сретение — освящение воды: «Такую освященную воду хранят в течение года и используют наравне с крещенской».

Стретение: что можно и нельзя делать

По словам экстрасенса, в этот день то, что нельзя делать ни в коем случаи — это собираться в дальнюю дорогу. За словами экстрасенса, это может привести к неудачам:

«В этот праздник, согласно традициям, не следует отправляться в дальнюю дорогу, заниматься тяжелым физическим трудом и нельзя уходить с богослужения без свечи. Нельзя шуметь, скандалить, злиться и иметь обиды на людей и животных. Ведь ваш негативный посыл может привести к болезни или неудачам. На Сретение многие черные ведьмы специально вызывают людей на скандал, приумножая свою темную энергию. Не ведитесь на такие провокации», — добавила ясновидящая.

Также в этот день обязательно обратите внимание на погодные условия. Они могут предвидеть позднюю весну или хороший урожай:

«По погоде на Сретение люди судят о ранней или поздней весне и об урожае в этом году. Поэтому, будьте бдительны!» — подчеркнула Алена Курилова.

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