Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Кого ждут задержки в принятии решения, а кто должен быть внимательнее? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ 14 по 20 февраля 2022 года.

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Овен

Если вас расстраивает все вокруг, то, возможно, вы слишком стараетесь контролировать неконтролируемое. Время сделать небольшой перерыв. В вопросах здоровья наблюдается восстановление.

Телец

Тельцы, грядущая неделя будет подходящей для того, чтобы составить план на будущее. Успех приходит постепенно, и при усердии вы его добьетесь. На этой неделе также ожидайте задержки в принятии решения.

Близнецы

Близнецы, не время сидеть сложа руки. На этой неделе звезды рекомендуют вам делать то, что вы намеревались сделать. Подумайте о долгосрочных преимуществах. На личном фронте кто-то может вести себя отчужденно или даже избегать вас.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам на этой неделе избегать импульсивных действий и быть внимательнее, когда дело доходит до документов. Ошибки могут дорого вам обойтись. Будьте терпеливее к своим родным и близким.

Лев

Терпение и самоанализ — вот характеристики этой недели для Львов. Даже на личном фронте вы можете отказаться от приглашения и провести некоторое время наедине с собой. Не опирайтесь этому и доверьтесь внутреннему голосу.

Дева

Усталость, которую вы чувствуете, не имеет ничего общего с вашим физическим состоянием. Всему виной эмоциональное истощение. На этой неделе вам может надоесть рутина и появится желание что-то изменить в своей жизни. Что бы это ни было, не игнорируйте голос внутри себя.

Весы

Весы, будьте терпеливы к себе и другим. Чем спокойнее вы будете относиться к задержкам вокруг вас, тем лучше будете себя чувствовать. Не позволяйте нескольким неудачам демотивировать вас. Со временем все наладится.

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Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам спросить себя, что нужно изменить, и принять необходимые меры. На этой неделе на горизонте может появиться новая карьерная возможность. Режим сна потребует немного больше самодисциплины, иначе это может повлиять на ваше здоровье.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов может появиться сильное желание сменить профессиональную отрасль или сделать что-то свое. Это может быть именно тем, что вам нужно, чтобы оживить себя. Неделя также подходит для того, чтобы определить вредную привычку, которая влияет на ваше здоровье, и избавиться от нее раз и навсегда.

Козерог

Козероги, на этой неделе вам будет необходимо принять решение. Возьмите на себя ответственность. Мелкие ссоры начнут истощать вас, и вы можете искать спасения в самоанализе или медитации. Контролируйте свое желание потратить деньги на минутные слабости.

Водолей

Начало недели пройдет для Водолеев активно и энергично. К ее концу этот запал немного иссякнет, но вы по-прежнему будете сильны духом. Состояние здоровья показывает улучшение. Продолжайте в том же духе!

Рыбы

Рыбы, если в последнее время вы чувствуете себя немного потерянными или отчужденными, звезды рекомендуют вам протянуть руку близкому человеку. Слишком много работы и отсутствие отдыха может сказаться на вас. Возьмите несколько выходных, чтобы восстановить силы.

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