Гороскоп на 14 февраля 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 14 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день готовит романтическое свидание, а кому ― успех в работе? Узнайте в гороскопе на 14 февраля от экстрасенсов СТБ.
Больше по теме: 10 фактов о празднике День святого Валентина
Овен
Овны, вам следует отложить решение финансовых вопросов на другой день. Сохраняйте позитив и проведите больше времени с любимым человеком в понедельник.
Телец
Сейчас не лучшее время для необдуманных трат. Смиритесь с трудностями, и все сложится хорошо, в том числе и в любви.
Близнецы
Понедельник будет наполнен романтикой для Близнецов. Вас ждет незабываемое свидание со второй половинкой и приятный сюрприз. Убедитесь, что вы также подготовили подарок для любимого человека.
Рак
Раки, благодаря личным способностям и талантам вы сможете добиться еще большего в понедельник. Но вечером дайте себе немного отдохнуть. Прочтите хорошую книгу или посмотрите любимый фильм.
Лев
В понедельник Львов может ждать романтическое знакомство. Настройтесь на легкомысленный лад и больше флиртуйте. Это касается и Львов в отношениях.
Дева
Девы, будьте внимательнее к желаниям своего партнера. День всех влюбленных отлично подходит для признаний в чувствах. Наполните ваш день романтикой, и вы сможете стать еще ближе друг другу.
Больше по теме: Любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
Весы
Весы, устройте себе день положительных эмоций. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие. Вечером вас ждет приятная новость.
Скорпион
В понедельник Скорпионам предстоит быть креативнее и вдохновлять окружающих своими идеями. Но не переживайте, у вас это отлично получится.
Стрелец
Избегайте чрезмерно напряженной работы в понедельник. Вы не можете постоянно быть хорошими для всех. Любимый человек станет для вас лучшей поддержкой в этот день.
Козерог
Козероги, вашему партнеру не хватает тепла, нежности и близости. Предоставьте ему их в Валентинов день, и это заметно улучшит ваши отношения.
Водолей
Здоровье Водолеев будет в порядке в понедельник. Вы будете чувствовать себя очень энергичными и перестанете сомневаться, что также положительно повлияет на вашу личную жизнь.
Рыбы
В понедельник звезды предвещают Рыбам успех в работе и в публичных выступлениях. Но не допускайте легкомысленных суждений об окружающих.
Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2022 год