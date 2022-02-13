Гороскоп на 14 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день готовит романтическое свидание, а кому ― успех в работе? Узнайте в гороскопе на 14 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, вам следует отложить решение финансовых вопросов на другой день. Сохраняйте позитив и проведите больше времени с любимым человеком в понедельник.

Телец

Сейчас не лучшее время для необдуманных трат. Смиритесь с трудностями, и все сложится хорошо, в том числе и в любви.

Близнецы

Понедельник будет наполнен романтикой для Близнецов. Вас ждет незабываемое свидание со второй половинкой и приятный сюрприз. Убедитесь, что вы также подготовили подарок для любимого человека.

Рак

Раки, благодаря личным способностям и талантам вы сможете добиться еще большего в понедельник. Но вечером дайте себе немного отдохнуть. Прочтите хорошую книгу или посмотрите любимый фильм.

Лев

В понедельник Львов может ждать романтическое знакомство. Настройтесь на легкомысленный лад и больше флиртуйте. Это касается и Львов в отношениях.

Дева

Девы, будьте внимательнее к желаниям своего партнера. День всех влюбленных отлично подходит для признаний в чувствах. Наполните ваш день романтикой, и вы сможете стать еще ближе друг другу.

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Весы

Весы, устройте себе день положительных эмоций. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие. Вечером вас ждет приятная новость.

Скорпион

В понедельник Скорпионам предстоит быть креативнее и вдохновлять окружающих своими идеями. Но не переживайте, у вас это отлично получится.

Стрелец

Избегайте чрезмерно напряженной работы в понедельник. Вы не можете постоянно быть хорошими для всех. Любимый человек станет для вас лучшей поддержкой в этот день.

Козерог

Козероги, вашему партнеру не хватает тепла, нежности и близости. Предоставьте ему их в Валентинов день, и это заметно улучшит ваши отношения.

Водолей

Здоровье Водолеев будет в порядке в понедельник. Вы будете чувствовать себя очень энергичными и перестанете сомневаться, что также положительно повлияет на вашу личную жизнь.

Рыбы

В понедельник звезды предвещают Рыбам успех в работе и в публичных выступлениях. Но не допускайте легкомысленных суждений об окружающих.

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