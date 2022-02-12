Гороскоп на 13 февраля 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 13 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому день принесет развитие, а кому ― отдых? Узнайте в гороскопе на 13 февраля от экстрасенсов СТБ.
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Овен
В воскресенье у Овнов будет слишком много энергии. Вы должны использовать ее с умом. Будьте осторожны, чтобы никого не расстроить негативными комментариями.
Телец
Тельцы, держитесь подальше от людей, которые обещают вам слишком много. Из-за них вы можете понести убытки на всех уровнях. Доверяйте своему внутреннему голосу.
Близнецы
В воскресенье сочувствие и эмпатия Близнецов сыграют в их пользу. Подарите себе в этот день немного больше досуга и поберегите свои силы.
Рак
Раки, не ожидайте слишком многого, когда дело доходит до любви. Ваше время еще не пришло. Проведите досуг с друзьями и разделите с ними свои печали.
Лев
Внутренний порыв будет доминировать над Львами в воскресенье. Он отправит вас на поиски любви, счастья и радости жизни.
Дева
Сейчас вы переживаете период развития. Вы сможете расширить свои знания, социальные связи и положительное влияние. Не останавливайтесь и примените все свое обаяние.
Весы
Весы, вы должны больше бороться за свои интересы в данный момент. Не сдавайтесь! Вы можете достичь того, чего хотите, только если поверите в себя.
Скорпион
Окружите себя приятной компанией в воскресенье. Вы должны больше общаться и обмениваться идеями в этот день. Не оставайтесь одни!
Стрелец
Стрельцы, вскоре вас ждет предложение о работе, в которой вы сможете реализовать себя и свои идеи. Подготовьтесь к этому и займитесь саморефлексией.
Козерог
В воскресенье у Козерогов появится шанс заняться новыми интересными вещами. В этот день также возможны финансовые проблемы. Будьте осторожнее.
Водолей
13 февраля жизненная энергия Водолеев будет на подъеме. Если прежде у вас было ощущение застоя, то теперь это изменится. Смело составляйте в воскресенье планы на будущее. Они имеют все шансы на реализацию.
Рыбы
Звезды рекомендуют Рыбам меньше сомневаться в воскресенье. Ваш коктейль обаяния, силы и загадочной ауры просто неотразим. Доверьтесь себе и сделайте следующий шаг.
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