Гороскоп на 13 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому день принесет развитие, а кому ― отдых? Узнайте в гороскопе на 13 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В воскресенье у Овнов будет слишком много энергии. Вы должны использовать ее с умом. Будьте осторожны, чтобы никого не расстроить негативными комментариями.

Телец

Тельцы, держитесь подальше от людей, которые обещают вам слишком много. Из-за них вы можете понести убытки на всех уровнях. Доверяйте своему внутреннему голосу.

Близнецы

В воскресенье сочувствие и эмпатия Близнецов сыграют в их пользу. Подарите себе в этот день немного больше досуга и поберегите свои силы.

Рак

Раки, не ожидайте слишком многого, когда дело доходит до любви. Ваше время еще не пришло. Проведите досуг с друзьями и разделите с ними свои печали.

Лев

Внутренний порыв будет доминировать над Львами в воскресенье. Он отправит вас на поиски любви, счастья и радости жизни.

Дева

Сейчас вы переживаете период развития. Вы сможете расширить свои знания, социальные связи и положительное влияние. Не останавливайтесь и примените все свое обаяние.

Весы

Весы, вы должны больше бороться за свои интересы в данный момент. Не сдавайтесь! Вы можете достичь того, чего хотите, только если поверите в себя.

Скорпион

Окружите себя приятной компанией в воскресенье. Вы должны больше общаться и обмениваться идеями в этот день. Не оставайтесь одни!

Стрелец

Стрельцы, вскоре вас ждет предложение о работе, в которой вы сможете реализовать себя и свои идеи. Подготовьтесь к этому и займитесь саморефлексией.

Козерог

В воскресенье у Козерогов появится шанс заняться новыми интересными вещами. В этот день также возможны финансовые проблемы. Будьте осторожнее.

Водолей

13 февраля жизненная энергия Водолеев будет на подъеме. Если прежде у вас было ощущение застоя, то теперь это изменится. Смело составляйте в воскресенье планы на будущее. Они имеют все шансы на реализацию.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам меньше сомневаться в воскресенье. Ваш коктейль обаяния, силы и загадочной ауры просто неотразим. Доверьтесь себе и сделайте следующий шаг.

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