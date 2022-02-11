Гороскоп на 12 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Узнайте в гороскопе на 12 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В субботу в отношениях Овнов может возрасти напряжение. Не давайте партнеру повода для ревности. Одинокие Овны имеют все шансы для романтического знакомства.

Телец

Звезды предвещают Тельцам день полный домашних хлопот. Но по большей части они будут приятными. Вечером вас может ждать визит друга или родственника. Будьте к нему готовы.

Близнецы

Суббота благоволит улучшению здоровья Близнецов. Сочетание релаксации и физических упражнений действительно вернет вас в форму. Также в этот день возможна приятная новость.

Рак

В жизни Раков наконец-то все налаживается. Постарайтесь в субботу воздержаться от дискуссий с друзьями. Вечер стоит посвятить отдыху.

Лев

В субботу Львы могут почувствовать себя одинокими в партнерстве. Но не стоит сразу сдаваться. Ведь отношения ― это труд. Ничего не планируйте на субботу и позвольте распоряжаться судьбе.

Дева

Девы, у вас есть все силы выстоять. Поэтому в субботу проблемы быстро разрешатся. Не будьте слишком критичны к себе и окружайте себя только позитивными людьми.

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Весы

В субботу Весов могут ждать бытовые проблемы. Но с помощью близких вы со всем справитесь. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху дома.

Скорпион

Скорпионы, доверяйте себе немного больше. У вас большой потенциал, используйте его! Не забудьте уделить в субботу время близким людям.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам устроить себе отдых вне дома в субботу. Поддайтесь своим желаниям и сделайте что-нибудь необычное. Это зарядит вас энергией на всю неделю.

Козерог

Козероги, не сомневайтесь в себе. Хорошие идеи должны быть реализованы как можно скорее. Отодвиньте все проблемы в сторону ― и вперед!

Водолей

В субботу Водолеев ждет день, наполненный гармонией. Откажитесь от рабочих дел и уделите время себе. Сделайте то, о чем давно думаете, и станьте наконец счастливее.

Рыбы

Рыбы, в порыве энтузиазма вы легко можете переоценить себя и других. Доверяйте сердцу, но действуйте по уму. Также стоит уделить время укреплению здоровья.

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