Несмотря на постоянные переносы премьер, в феврале вырисовывается щедрая подборка новых фильмов и мультфильмов разных компаний, которыми киностудии решили порадовать любимых зрителей. Какие фильмы выйдут на экраны в феврале 2022 года ― читайте в нашем материале.

Больше по теме: Сериалы 2022: самые ожидаемые новинки зимы

«Лучшие выходные»

Дата: 02.02.2022

События фильма разворачиваются во время самого большого восточноевропейского музыкального фестиваля ― Atlas Weekend. Лента рассказывает сразу несколько историй людей, которых судьба закинула на фестиваль: одесситки, приехавшей искать папу-рокера, о котором мечтала 10 лет; иностранца, который решил поволонтерить на фестивале и случайно потерял хедлайнера; компании друзей, которые устроили недетские игры и потасовку во время концертов, и карьеристки с младшим братом, который мастерски разрушает ее жизнь. Фильм начали снимать прямо на фестивале, вместе с его обычными посетителями, а главные роли исполнили знаменитые украинские артисты: Ирма Витовская, Дарья Петрожицкая, Богдан Осадчук, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Морозов и др.

«Параллельные матери»

Дата: 03.02.2022

Пенелопа Крус и Милена Смит играют матерей из разных поколений, которые попали в один роддом. Но у них совершенно разные истории, разные мотивы и поддержка. Как матерям справляться с появлением на свет новой жизни и какая поддержка им нужна ― все это найдете в новой ленте.

«Смерть на Ниле»

Дата: 11.02.2022

Новая экранизация популярного романа Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро, который уже проявил свои навыки в «Восточном Экспрессе». На теплоходе «Карнак» происходит убийство, а расследовать его может только детектив с мировой известностью Эркюль Пуаро, который очень плотно пообщался с пассажирами и узнал, что почти у каждого есть своя темная история и мотивы для преступления. В фильме сыграли Кеннет Брана, Галь Гадот, Летиша Райт, Аннет Беннинг и др.

«Анчартед: На картах не значится»

Дата: 10.02.2022

Одна из известнейших компьютерных игр оживет на большом экране! В руки неутомимого искателя приключений Натана Дрейко попадает загадочный артефакт. Именно он может привести молодого авантюриста к острову, где спрятаны вожделенные сокровища. В главной роли ― харизматичный Том Холланд, который так впечатлил всех своим Человеком-пауком.

«Выйду за тебя»

Дата: 10.02.2022

Новый фильм с Дженнифер Лопес, в котором она играет знаменитость, расставшуюся с женихом прямо перед свадьбой из-за его похождений. Чтобы не отменять праздник и насолить мужчине, она решает выйти замуж за первого попавшегося на ее же концерте ― одинокого мужчину, который просто случайно туда пришел. После этого их жизни меняются. Оуэн Уилсон играет нового «мужа» звезды, а Maluma ― ее жениха.

«Фантазии для взрослых»

Дата: 17.02.2022

Необычный французский фильм с претензией на артхаус. За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду. Кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

В фильме сыграли Карин Вьяр, Кароль Буке, Моника Беллуччи, Дени Подалидес, Сюзанн Клеман, Матис Барбедетт, Полин Клеман, Гаэль Камилинди, Жереми Липман, Эмерик Комеруа и др.

«Лулу и Бриггс»

Дата: 17.02.2022

Теплое роад-муви, в котором больше комедии, нежели драмы. Армейский рейнджер Бриггс (Ченнинг Татум) и его спутница, собака по кличке Лулу, путешествуют по тихоокеанскому побережью. Им необходимо успеть на похороны своего лучшего друга и дрессировщика. Также в фильме сыграли Джейн Адамс, Кэвин Нэш, Эмми Рейвер и др.

«Приключения на Луне»

Дата: 17.02.2022

История сосредоточена на мальчике Питере, который отправляется в опасное путешествие по Млечному Пути, чтобы спасти свою маленькую сестру. На пути он должен преодолеть много трудностей, в которых найдет новых друзей, и победить страшного противника. Созданием занималась студия Sola Media и режиссер Али Самади Ахади.

«Игра теней»

Дата: 24.02.2022

Лиам Нисон сыграет агента ФБР Трэвиса Блока с непростым прошлым, который случайно находит доказательства страшных коррупционных схем и преступных планов государственных структур против граждан США. Он не в силах стоять в стороне и начинает расследование, приводящее его к бывшему шефу ― нынче замдиректору ФБР, который догадывается о деятельности бывшего подчиненного и берется защищаться любыми методами. Так что Трэвису придется спрятать родных подальше, чтобы добиться справедливости.





«Большая прогулка»

Дата: 24.02.2022

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: «культурных» Драгомановых и районных «бизнесменов» Наливайченков. Они выбрались на традиционные «шашлыки», но не смогли поделить участок земли с мангалами. «Войну» между семьями прерывает коррупционер, который также имеет виды на лужайку и еще берет их детей в заложники.

В фильме сыграли украинские звезды: Позитив, Елена Кравец, Илья Палладин и др.

«Кролецып и Хомяк Тьмы»

Дата: 24.02.2022

Ден Стассен снял новый детский мультик о необычном животном ― Кролецыпе. Мультфильм планировали еще в 2011 году, и за это время поменялись многие студии и создатели. Сюжет расскажет о Кролецыпе — уникальном зверьке, наполовину цыпленке и наполовину кролике. Он не такой, как все, но мечтает быть любимым таким, какой он есть. Одержимый приключениями, он отправляется в большое путешествие, чтобы спасти от беды свой дом и отыскать древний артефакт — Хомяка Тьмы.

Больше по теме: Главные фильмы зимы 2022: что посмотреть в кино

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.