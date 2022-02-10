С понедельника по четверг в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании «SPACE Production», в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Это украинская адаптация известного формата компании «TeleAlliance Israel». В чем уникальность и что вообще известно о любимом сериале «Слід»? Подробности читайте в материале.

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«Слід» ― украинская адаптация известного формата компании «TeleAlliance Israel», над которой работает компания «SPACE Production». Интересно, что для подбора актерского состава проекта был проведен самый многочисленный кастинг в истории Украины: 10 тысяч профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран прошли пробы. Также в съемочном павильоне был построен целый офис: лаборатория, переговорная комната, действующие морг и тир, допросная с зазеркальной теневой, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников.

В сериале «Слід» фигурирует специальное агентство «ОСА», которое с помощью научных и цифровых технологий расследует сверхтяжкие преступления. Особенность проекта состоит в том, что расследование идет не от свидетеля к свидетелю, а от доказательств к доказательствам.

ОСА (Особое Следственное Агентство) объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатомов, баллистов, аналитиков, оперативников, биологов, химиков, программистов, детективов и т.д. Все они ― специалисты экстракласса. Во главе организации ― Ольга Сергеевна Косач, которую коллеги прозвали «Осой». Под ее руководством они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии наиболее тяжких преступлений.

Первоначальный состав ОСА собирала Ольга Косач (кроме ее заместителя Виктора Шаблия), чтобы разделаться с ужасным убийцей, которого долгое время никто не мог поймать. Держа планку, ОСА занимается самыми сложными расследованиями, иногда провокационными. Сначала на Ольгу давил ее бывший коллега и руководитель генерал, однако впоследствии вызовы от него стали не столь частыми.

В сериях 2022 года в ОСА уже работает трое ученых-экспертов в разных отраслей, двое патологоанатомов-судмедэкспертов и множество оперативников. В отличие от американских или русских сериалов, сотрудники высокопрофессиональны и не допускают служебных романов, сюжет лишь иногда раскрывает интересные подробности личной жизни героев.

Каждый из нас сможет узнать не только много нового и интересного о методах проведения следствия, убедиться в неотвратимости наказания, но и поверить в то, что идеальных преступлений не бывает. Для усиления зрелищности как декорации используются самые современные материалы и технологии, в том числе новейшие тачскрин-мониторы. С их помощью можно работать с информацией на огромном сенсорном полотне. Интересно еще и то, что в массовой продаже такие экраны появятся не раньше 2023 года.

Смотрите новые серии сериала «Слід» с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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