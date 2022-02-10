Зима уже вступила в свои права, а это значит, что пора подготовить свой гардероб к новому сезону. Чтобы всегда оставаться стильной, стоит знать главные тенденции зимы 2022. Какие принты будут в тренде? И на что стоит обратить внимание при покупке одежды? В нашем материале мы собрали для вас перечень самых модных принтов сезона зима 2022.

Больше по теме: Мода 2022: зимние тренды

Клетка

Одним из самых актуальных принтов зимы 2022 останется клетка. В этом сезоне она необязательно должна быть черно-белая. Допускаются любые цвета, как нейтральные, так и яркие. Популярной также будет клетка «арлекин», состоящая из крупных ромбов.

Анималистический принт

Анималистический принт и дальше покоряет все модные подиумы мира. Зимой 2022 на пике будет самый классический из них — леопардовый. Эффектными будут стилизации с яркими цветами этого принта: синим, изумрудным и бирюзовым.

Логотипы и монограммы

Зимой 2022 года одежда с логотипами и монограммами станет одним из самых актуальных трендов. Поэтому смело покупайте наряды с символикой любимых брендов.

Полоска

Полоска также не утратит свои позиции в мире моды зимой 2022 года. Возможными будут любые ее вариации: как от максимально широкой до узкой, так и от светлой до темной.

Зимний тай-дай

Самый яркий и радужный летний принт зимой изменит свою тональность и приобретет новые темные оттенки и формы.

Источник фото: pinterest.com

Больше по теме: Мода 2022: какие цвета в тренде этой зимой

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.