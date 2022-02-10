Гороскоп на 11 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 11 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В пятницу в работе Овнов могут возникнуть сложности. Не миритесь с тем, что на вас снова и снова перекладывают чужую ответственность. Сейчас самое время дать отпор.

Телец

Вы не должны преувеличивать проблемы, которые есть в ваших отношениях. Попробуйте что-то изменить в себе. Положительные влияния благоприятствуют вашим текущим делам.

Близнецы

Близнецы, стройте большие планы. В пятницу у вас все будет получаться. Теперь можно вздохнуть с облегчением, ведь самые крупные неприятности уже позади.

Рак

Если вы хотите объективно и честно оценить свое душевное равновесие, сейчас для этого очень подходящий момент. В пятницу окружающие будут в восторге от вас. Оставайтесь на высоте.

Лев

Хорошее окружение положительно влияет на жизненную энергию Львов. Поэтому звезды рекомендуют вам в пятницу выделить несколько часов для общения с близкими.

Дева

Девы, глубоко внутри вас исходят импульсы, которые говорят вам, что пришло время действовать. И это действительно так. Будьте смелее в своих мыслях и поступках.

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Весы

Сейчас у Весов период свободы действий. А значит, самое время позаботиться о себе. Вечером вы можете столкнуться с нежданным визитом.

Скорпион

Скорпионы, не позволяйте никому контролировать вашу жизнь. Полагайтесь только на себя и принимайте все важные решения самостоятельно. Тогда вы добьетесь цели.

Стрелец

Стрельцы, вы развиваете в себе определенную настойчивость в достижении поставленных целей. И это хорошо. Но помните, что во всем должна быть мера.

Козерог

Всю пятницу Козерогам придется справляться с дедлайнами на работе. Запаситесь терпением и оптимизмом, ведь уже вечером вас ждет приятная встреча.

Водолей

Водолеи, не волнуйтесь, скоро все снова будет под вашим контролем. Побалуйте себя заслуженным отдыхом после работы.

Рыбы

В пятницу не позволяйте ничему помешать вам уйти. Новые перспективы открываются именно тогда, когда происходят изменения. Ведь это позволяет посмотреть на вещи с другой точки зрения.

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