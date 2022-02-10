10 февраля на экраны украинских кинотеатров вышел блокбастер со звездами мирового уровня. Disney руками 20th Century Studio представили вниманию новую экранизацию легендарного романа пера Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Фильм напрямую связан с «Убийством в “Восточном экспрессе”» 2017 года.

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Недавно гигант киноиндустрии Disney взялся перезапускать популярные классические киноистории, очень полюбившиеся зрителям. Очередь дошла и до экранизации романов о бельгийском детективе Эркюле Пуаро Агаты Кристи ― сначала «Убийство в “Восточном экспрессе”», а теперь и «Смерть на Ниле». Съемки фильма совпали во времени со скандалом вокруг актера Арми Хаммера, обвиненного несколькими бывшими в сексуальном насилии и извращенных издевательствах. Исполнителя одной из главных ролей хотели даже вырезать, однако, в конце концов, оставили все как есть.

Конечно, «Смерть на Ниле» 2022 скорее является ремейком фильма 1978 года Дона Гиллермина, нежели экранизацией романа, потому что автор сценария Майкл Грин почти полностью переписал всю историю, предоставляя зрителю возможность ознакомиться с совсем другими героями, другими обстоятельствами, расследованием и даже развязкой. Возможно, это и хорошая идея: «Смерть на Ниле» 2022 года ― переосмысление классического романа. Хотя в глаза все равно бросается много вещей, совсем не свойственных тем временам ― концу 30-х годов ХХ века.

«Смерть на Ниле» 2022 ― сюжет

Сценарист Майкл Грин откровенно добавил истории эмоциональности и трагизма, однако начисто убрал тот неповторимый дух первой трети ХХ века ― эпохи джентльменов и леди, высоких манер, символизма и чести. Персонажам придали скорее менталитет подростков начала ХХІ века и полностью заменили социальные проблемы, на фоне которых происходили события, ― политика Германии Гитлера, терроризм, ксенофобия и нестабильная ситуация на международной арене.

Кроме того, в новой «Смерти на Ниле» Эркюль Пуаро получил дополнительную драматическую сюжетную линию, которая, однако, оставляет больше вопросов, нежели ответов. Детектив не просто помогает Линнет Риджуэй-Дойл и ее молодому мужу Саймону, которых преследует его бывшая Жаклин (Джеки) де Бельфор. Он решает сердечные проблемы и сталкивается с расовой дискриминацией.

Эркюль вместо друга полковника Рейса из МІ 6 встречается с давним другом месье Буком, который исполняет роль Рейса в этом фильме ― рассказывает кое-что о гостях и будущих подозреваемых Пуаро. Кроме того, вместо террористов, есть лесбиянка-коммунистка, араб-лорд, который переживает из-за своего титула, и темнокожая певица и ее дочь, к которым относятся предвзято. Сэр Чарльз Виндлешем и Карл Бесснер становятся одним лицом ― влюбленным в Линнет аристократом, а сюжетная линия горничной Линнет совсем стерта. Поэтому фильм очень отличается от истории Агаты Кристи, и для всех зрителей развитие событий будет приятным сюрпризом.

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Стоит отметить, что с задачей адаптации Грин справился отлично ― новый фильм отличается динамичным интересным сюжетом, даже с яркими экшн-сценами.

«Смерть на Ниле» 2022 ― игра и спецэффекты

Disney порадовали яркой и масштабной картинкой: пейзажи Египта поражают красотой и подробностью, пароход «Карнак» позволяет оценить побережье Нила, а съемки с высоты птичьего полета просто завораживают. В то же время, кадры Первой мировой напоминают другой фильм студии ― «Кингс Мен» 2022 года, а сцены в ресторане — старый добрый нуар, который в 30-х годах еще не расцвел так, как в 40-х и 50-х.

Игра актеров впечатляет ― заметны химия и усердие, а особые заслуги у Арми Хаммера и Эммы Маки ― не зря сцены с актером не пересняли. Эмма тонко показывает всю науру ее героини Жаклин: умная, прекрасная, страстная женщина, поражающая всех при первом же появлении. Ее танец с героем Хаммера Саймоном в начале фильма и противостояние паре заставят зрителей пережить гамму эмоций, но не оставят равнодушными.

Галь Гадот сыграла образованную аристократку, которая самостоятельно ведет бизнес и управляет империей после смерти отца. Она привыкла добиваться своего, однако демонстрирует всю нежность, на которую только способна, и творит чудеса на экране.

Кеннет Брана же, как и остальные актеры, также полностью забывает о манерах ХХ века и демонстрирует ― Эркюль Пуаро не железный и не безэмоциональный. Первое, что мы узнаем, ― он любил и был любим, пережил трагедию и после событий фильма снова сталкивается с душевными проблемами. Кроме того, он верный друг и добрый милосердный человек.

К сожалению, несколько известных актеров и актрис не получают возможности в полной мере продемонстрировать талант, и как герои «Игры престолов», их альтер эго появляются, просто чтобы умереть на экране.

«Смерть на Ниле» 2022 ― актеры и роли

Кеннет Брана — Эркюль Пуаро

Галь Гадот — миссис Линнетт Риджуэй-Дойл

Летиша Райт — Розалия Оттерборн

Арми Хаммер — Саймон Дойл

Аннетт Бенинг — Эвфимия

Али Фазал — Эндрю Качадурян

Софи Оконедо — Саломея Оттерборн

Том Бейтман — месье Бук

Эмма Маки — Жаклин де Бельфор

Дон Френч — миссис Бауэрс

Роуз Лесли — Луиза

Дженнифер Сондерс — Мэри Ван Скайлер

Рассел Брэнд — доктор Бесснер

Стоит отметить, что «Смерть на Ниле» 2022 ― яркий и драматичный фильм, изобретательно переосмысленный Кеннетом Браной, Марком Гордоном, Саймоном Кинбергом, Майклом Шефером, Ридли Скоттом и др. Естественно, не только любители Агаты Кристи или первых экранизаций смогут оценить новую ленту. «Смерть на Ниле» 2022 года не оставит равнодушным никого.