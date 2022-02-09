Зимой 2022 года выходит сразу несколько долгожданных сериалов, которые получили высокий рейтинг ожидания. Когда запланировать приятный просмотр новых серий и на какие сериалы стоит обратить внимание зимой 2022 года ― читайте в нашем материале.

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«Эйфория» 2 сезон

Дата выхода: 9 января 2022 года.

Канал: HBO Max.

Из-за коронавируса были отложены съемки и премьера сезона в 2020 и 2021 годах, однако приключения главной героини в исполнении Зендеи продолжаются с января 2022 года. В спецэпизодах к Новому году 2021 было показано, как главные героини справляются с расставанием, в частности, Ру снова начала принимать наркотики, чтобы забыться, в то время как Джулс жалеет, что бросила ее. Подростковый сериал о непростых современных проблемах смотрите на экранах почти сразу после Нового года.

«Миротворец»

Дата выхода: 13 января 2022 года.

Канал: HBO Max.

На экраны, вскоре после «смерти» Миротворца в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, выходит супергеройский сериал о тайных миссиях Миротворца. Еще в сцене после титров показали, что наемник остался живым, так что после лечения он готов нести мир своим излюбленным путем ― убивая всех, кто против. В главной роли остаётся Джон Сина, а вот имена его партнеров пока что держат в секрете. Как известно, Миротворец ― скорее антигерой, нежели злодей или «хороший парень».

«Архив 81»

Дата выхода: 14 января 2022 года.

Канал: Netflix.

Мистический хоррор, экранизация одноименного подкаста уже набрала достаточный для жанра рейтинг ожидания.

Сюжет повествует об архивисте Дэне Тёрнере, который занимается восстановлением поврежденных видеокассет 1994 года и понимает, что кассеты — это коллекция фильмов постановщицы-документалиста Мелоди Пендрас.

Расследовавшая мистический культ Мелоди попала в беду еще 25 лет назад, и Дэн во время просмотра ее видео с ужасом понимает, что все снятое ― действительно правда и что нужно делать с новым знанием.

«Архив 81» снимали шоураннер Ребекка Сонненшайн и мастер ужасов продюсер Джеймс Ван. Тёрнера играет Мамуду Ати, а Мелоди — Дина Шихаби.

«Дом с прислугой» 3 сезон

Дата выхода: 20 января 2022 года.

Канал: Apple TV.

Найт Шьямалан подготовил третий сезон леденящего душу триллера с элементами ужаса. За второй сезон тайны и причуды только умножились, а раскрывать хоть какие-то причины создатели ленты отказываются. Несмотря на то, что почти весь сюжет разворачивается в одном доме, проще не становится. В сериале снимаются Тоби Кеббелл в роли Шона, Лорен Эмброуз в роли Дороти, Нелл Тайгер Фри в роли Лиэнн и Руперт Гринт в роли Джулиана Пирса.

«Мама. Продовження»

Дата выхода: 17 февраля

Канал: СТБ

17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят продолжение драмы «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». События фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе.

Это история, которая по своей формуле точна и понятна зрителю на всей территории Украины. По сюжету события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Главная героиня Нина Швидченко, которую сыграла заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская, никогда не была так близко и одновременно так безгранично далеко от своего сына. Она снова отправляется на оккупированную территорию на поиски и находит его тяжелораненым в больнице Славяносербска. Но как спасти ему жизнь и увезти на свободу? Это задачи, которые ей придется решать самостоятельно. Нина Петровна пройдет еще более тяжелые испытания, ведь столкнется лицом к лицу с опасностью потерять своего сына навсегда.

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«Удивительная миссис Мейзел» 4 сезон

Дата выхода: 18 февраля 2022 года.

Канал: Amazon Prime.

Рэйчел Броснахен возвращается к своей роли после финала 3 сезона, в котором ее героиню попросту выгнали из тура из-за неосторожности ее подруги. Что теперь будет делать Мэдж, чтобы реализовать свой талант? Неужели она начнет все сначала, все делая сама, или все же воспользуется поддержкой друзей? И как женщина разберется с семейными проблемами, которые накопились за последнее время?

«Из»

Дата выхода: 20 февраля 2022 года.

Канал: Epix.

Научно-фантастический хоррор о загадочном и пугающем городке где-то в США. Загвоздка в том, что всяк туда входящий должен оставить надежды снова когда-нибудь покинуть странное место, так что население имеет постоянный прирост из любых путешественников. Однако не все смирились со своей участью ― многие ищут пути спасения, которые преграждают не вполне люди.

Несмотря на научно-фантастический уклон, создатель сериала Джон Гриффин нагоняет достаточно мистики, а кто-то сможет увидеть и библейские мотивы. Шоураннер Джефф Пинкер известен сериалом «Грань», так что сюжет может быть непредсказуем, а финал ― противоречив.

В сериале сыграли Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено и Эйон Бэйли.

«Наперекор судьбе»

Дата выхода: 21 февраля

Канал: СТБ

21 февраля на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Наперекор судьбе» производства «Киевтелефильм». В праймовом слоте «СТБ-сериал» зрители увидят 16-серийную детективную историю.

Главная героиня Рита узнает, что ее мать погибла в загородном доме во время пожара. Следствие устанавливает, что она находилась там с любовником. Причиной воспламенения стала непотушенная сигарета… Дело списывают на несчастный случай.

Рита как раз получает диплом юриста и твердо решает самостоятельно взяться за расследование. Однако ее отец Николай Петрович и возлюбленный Артем категорически против. Неужели они что-то знают о происшествии того дня?

Артем также работает в следственном комитете. Однако когда помогает Рите устроиться туда же, начинает загружать ее работой. Мужчина попросту не хочет, чтобы его любимая копалась в сложном прошлом своей матери. Но судьба ведет Риту другим путем. Чем больше девушка старается докопаться до истины, тем более неожиданными и шокирующими становятся факты.

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«Ночные вызовы»

Дата выхода: зима 2022 года.

Канал: BBC One.

Мартин Фримен в новом детективном проекте поможет развеять тоску фанатам сериала «Шерлок», а также создаст настроение английской депрессии по вечерам, раскрывая своего нового персонажа в экранизации мемуаров писателя и бывшего полицейского Тони Шумахера. Пока что о сериале известно немногое, в том числе скрывается и точная дата выхода.

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