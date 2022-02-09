Гороскоп на 10 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому день принесет новые начинания в работе, а кому ― приятную новость? Узнайте в гороскопе на 10 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Ваши быстрота реакции и трудолюбие имеют все шансы вывести вас далеко вверх по карьерной лестнице. Продолжайте в том же духе ― и все получится!

Телец

В четверг Тельцы будут непоследовательны в выполнении своих обязанностей, но более креативны, чем обычно. Приведите оба пункта в равновесие и сможете достичь большего.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам меньше поддаваться сомнениям в четверг. Принимайте решения не раздумывая. Сейчас все зависит от вас.

Рак

Раки, в четверг вам стоит обратить внимание на свои потребности. Вы должны прислушаться к своим чувствам и быть честными с собой. Только так вы сможете принять верное решение.

Лев

Не говорите «да», если не собираетесь выполнять обещание. В четверг вы должны позаботиться о своих финансовых делах. Также стоит обратить внимание на здоровье.

Дева

Совсем скоро придет момент, когда Девами все будут восхищаться. Вы уже движетесь к этому и в данный момент переживаете свой путь к успеху.

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Весы

Весы, ваши друзья пытаются вам что-то сказать. Будьте внимательны! Четверг вы проведете в хорошем настроении. Это позволит вам с легкостью решать все проблемы.

Скорпион

Прежде чем броситься в омут с головой, подумайте, чего вы хотите добиться. Держитесь в четверг за свою удачу обеими руками. Она будет на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцы, вы сочетаете в себе чувство долга, терпеливость и серьезность. Все это дает вам зрелость для составления амбициозных планов. Но чтобы их достичь, не забывайте про свою интуицию.

Козерог

Четверг хорошо подходит для новых начинаний в работе. У вас будет высокий уровень жизненной энергии, что поспособствует успеху. Не сомневайтесь в себе и дерзайте!

Водолей

В четверг Водолеи могут почувствовать четкую тенденцию к улучшению своего здоровья. Продолжайте в том же духе. Вас также может ждать приятная новость.

Рыбы

Рыбы, чрезмерная активность не приносит вам тех плодов, на которые вы надеялись. Будьте объективны и сосредоточены. Наберитесь терпения.

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