Февраль 2022 года принесет православным верующим сразу несколько важных церковных праздников. Среди них ― Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и Масленица. Какие еще церковные праздники ждут православных верующих в феврале 2022 года ― узнайте в нашем календаре.

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1 февраля ― преподобных Макария Великого и Макария Печерского.

2 февраля — преподобного Евфимия Великого.

4 февраля — апостола от 70-ти Тимофея.

5 февраля — священномученика Климента и Агафангела Римлянина.

7 февраля — святителя Григория Богослова; иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

9 февраля — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

12 февраля — Собор трех святителей.

13 февраля — бессребреников мучеников Кира и Иоанна; мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля — предпразднство Сретения Господня.

15 февраля — Сретение Господне.

16 февраля — праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

21 февраля — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захария Серповидца.

24 февраля — священномученика Власия Севастийского.

25 февраля — Иверской иконы Божьей Матери.

26 февраля — Вселенская родительская суббота.

28 февраля — Масленица (начало Сырной седмицы).

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