Церковные праздники в феврале 2022: календарь по дням
Февраль 2022 года принесет православным верующим сразу несколько важных церковных праздников. Среди них ― Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и Масленица. Какие еще церковные праздники ждут православных верующих в феврале 2022 года ― узнайте в нашем календаре.
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1 февраля ― преподобных Макария Великого и Макария Печерского.
2 февраля — преподобного Евфимия Великого.
4 февраля — апостола от 70-ти Тимофея.
5 февраля — священномученика Климента и Агафангела Римлянина.
7 февраля — святителя Григория Богослова; иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».
9 февраля — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
12 февраля — Собор трех святителей.
13 февраля — бессребреников мучеников Кира и Иоанна; мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
14 февраля — предпразднство Сретения Господня.
15 февраля — Сретение Господне.
16 февраля — праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
21 февраля — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захария Серповидца.
24 февраля — священномученика Власия Севастийского.
25 февраля — Иверской иконы Божьей Матери.
26 февраля — Вселенская родительская суббота.
28 февраля — Масленица (начало Сырной седмицы).
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