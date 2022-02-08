В феврале 2022 года ожидается несколько магнитных бурь средней и небольшой силы, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы вовремя подготовиться и не планировать важные дела на потенциально опасные дни, узнайте, когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года, в материале СТБ.

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Как и Луна, Солнце сильно влияет на климат и здоровье людей. Взрывы на светиле провоцируют волны, создающие геомагнитные возмущения на Земле, которые могут частично влиять на нашу жизнь.

Люди с хроническими заболеваниями определенного типа склонны чувствовать перемены погоды достаточно остро ― могут воспалиться пораженные органы или болеть переломы и поврежденные связки. Но это касается лишь малого числа от всего населения Земли. Остальные могут лишь чувствовать перепады настроения или усталость.

График магнитных бурь на февраль 2022 года:

4―5 февраля будет возмущение до 5 баллов из 10 ― его могут почувствовать многие.

10―12 февраля магнитная буря пройдет по нарастающей: 11 февраля будет пик и самый тяжелый день; 10 и 12 февраля возмущения будут по 4 балла, 11 ― от 5 из 10.

19―24 февраля возможны незначительные и средние возмущения, которые почувствуют очень немногие. Выше 4 баллов эксперты их не оценивают.

Как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь?

Магнитные бури в феврале в первую очередь могут влиять на настроение и сон. Усталость и плохое настроение могут быть чреваты конфликтами и ссорами, а впоследствии можно перенервничать и спровоцировать какие-то проблемы. Однако могут обостряться и хронические болезни. Как обезопасить себя на время магнитных бурь ― сверяйтесь со списком:

Если вы не привыкли делать это обычно, стоит тщательно следить за здоровьем ― физическим и душевным, не нервничать и не принимать все близко к сердцу.

Постарайтесь питаться здоровой пищей, не злоупотреблять алкоголем, сигаретами, хорошо высыпаться.

Регулярно гуляйте на свежем воздухе, проветривайте дом, офис.

Пейте много воды ― это полезно для организма.

Не стоит планировать важные поездки и грандиозные встречи ― плохое самочувствие может быть не только у вас и может все испортить.

Если хроническая болезнь при обострении может быть опасна ― держите под рукой аптечку с необходимыми средствами, будьте на связи с врачом-специалистом.

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