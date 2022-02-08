Гороскоп на 9 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому день принесет неожиданное предложение, а кому ― сложные рабочие задачи? Узнайте в гороскопе на 9 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, не будьте такими неуверенными. У вас на все хватит сил. В среду любовь может стать приоритетом для представителей знака. Не сопротивляйтесь этому.

Телец

В среду Тельцов могут ждать изменения в работе. Подготовьте запасной план, чтобы чувствовать себя увереннее. В сфере здоровья все будет в порядке.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам сложные рабочие задачи в среду. Но не переживайте. С вашим позитивным настроем вы успешно их решите.

Рак

Раки, не идите ни на какие уступки в среду. Лучше остановитесь и переведите дух, чтобы мыслить яснее. Не отказывайтесь от старых друзей. Кто-то из них сейчас может в вас нуждаться.

Лев

Если вы и дальше будете медлить и сомневаться, то ваш поезд уйдет. Вы добьетесь прогресса быстрее, если выполните все задачи самостоятельно.

Дева

В среду Дев ждет день, наполненный положительной энергией. Все неурядицы отступят, и вы увидите ключ к решению проблемы. В сфере финансов вас также ждет удача.

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Весы

Весы, вам нужно немного отдохнуть от работы. Не берите на себя в среду непосильных задач и сведите к минимуму все встречи. В таком случае ваше состояние улучшится.

Скорпион

В среду Скорпионов может ждать обман. Не полагайтесь целиком на других и проверяйте все очень тщательно. Также стоит уделить время своему здоровью.

Стрелец

9 февраля звёзды сулят Стрельцам неожиданное предложение. Сделав верный выбор, вы сможете кардинально изменить свою жизнь. Взвесьте все за и против.

Козерог

В ближайшем будущем Козерогов ждут приятные сюрпризы. Если вы пойдете по проторенному пути, то будете вознаграждены. Доверьтесь своим инстинктам и действуйте.

Водолей

В среду Водолеи будут чувствовать себя хорошо и бодро. Вы уверены в себе и смелы. Это позитивное изменение принесет облегчение в ваш рабочий процесс.

Рыбы

Для Рыб наступает многообещающее время в профессиональных делах. С четкими целями вы завоюете уважение на рабочем месте.

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