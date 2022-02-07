Гороскоп на 8 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Кому день подарит судьбоносное знакомство, а кому ― финансовое благополучие? Читайте в гороскопе на 8 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, постарайтесь вести себя сдержаннее во вторник. Прежде чем ринуться к цели, хорошенько подумайте, чего вы хотите добиться. Вечер стоит посвятить семье.

Телец

Во вторник Тельцы будут невероятно выносливы. Воспользуйтесь этой возможностью для решения всех накопившихся дел. Одиноких представителей знака может ждать судьбоносное знакомство.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам делегировать часть профессиональных и повседневных задач, чтобы не выгореть. Будьте внимательнее к себе и своему внутреннему голосу.

Рак

Раки, не закрывайтесь от знаков судьбы. Даже если у вас есть четкая цель, полагайтесь не только на разум, но и на интуицию.

Лев

Звезды предвещают Львам благоприятный день в сфере финансов. Вы сможете повысить свой доход либо получите хорошее денежное предложение.

Дева

Вскоре Девы добьются даже большего успеха, чем думали. Но вы должны прекратить давить на себя и стать более открытыми к новому. Обратите внимание на здоровье.

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Весы

Следите во вторник за тем, что говорите. Не смотрите на других свысока, тогда и к вам будут снисходительными. Используйте свое нестандартное мышление в решении проблем.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не перенапрягать себя физически во вторник. Небольших упражнений будет достаточно, чтобы сохранить форму. Вечером вас может ждать приятная встреча.

Стрелец

Четкие решения и последовательность приносят большой успех. Поэтому если будете следовать им и держаться подальше от конфликтов, то продвижение вам гарантировано.

Козерог

Козероги, прекратите сомневаться в себе. Вы достаточно умны и зрелы для того, чтобы сделать следующий шаг. Будьте увереннее в себе ― и все точно получится!

Водолей

Во вторник Водолеи имеют все шансы ощутить долгожданное облегчение. Вы наконец-то сможете избавиться от неприятной задачи и вернуть себе былой оптимизм.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам посвятить вторник планированию и саморефлексии. Разберитесь в своих мыслях и составьте список целей на будущий месяц.

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