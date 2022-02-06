Гороскоп на 7 февраля 2022 года посоветует, как лучше избегать неприятностей и сделать свой день счастливым и успешным. Читайте гороскоп на 7 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Будьте осторожны ― кто-то может ждать любую вашу ошибку. Не стоит нервничать из-за каких-либо мелочей. Можно начинать новые проекты и выходить на новую работу.

Телец

В понедельник будут очень важны любые мелочи. Возможно недоразумение с кем-нибудь на работе, однако спокойствие и уверенность в себе позволят разрешить все конфликты.

Близнецы

Возможно, этот день станет началом новой жизни, в которой вы будете достигать других целей и мечтаний. Пора заняться здоровьем и запланировать обследование, чтобы привести себя в порядок.

Рак

Возможно неожиданное завершение старых дел. Вероятны крупные финансовые операции. Не стоит реагировать нервно на какие-либо сюрпризы, и это поможет с их решением.

Лев

Львам не стоит бросаться в рискованные авантюры. Можно очистить карму и заняться изучением чего-нибудь нового. Близкий человек может совершить неожиданный поступок ради вас.

Дева

День может быть тяжелым. Возможны конфликты с противоположным полом по недоразумению и финансовые проблемы. Однако, избегая крупных операций, есть шанс избежать фатальных последствий.

Весы

День встреч и деловых поездок. Если не участвовать в конфликтных ситуациях на работе, можно избежать лишних недоразумений с руководством.

Скорпион

На вашу судьбу могут выпасть провокации и разнообразные вызовы. Единственный способ избежать скандала ― оставаться спокойными и контролировать ситуацию. Рабочие конфликты могут иметь роковые последствия в первой половине дня.

Стрелец

Если вы уже все просчитали, то в понедельник можно приступать к активным действиям по решению рабочих и семейных проблем. Однако не стоит принимать на веру какие-либо посторонние советы ― они могут навредить.

Козерог

Есть вероятность конфликтов с близкими, особенно с утра. На работе вас могут не слышать ваши коллеги. Однако, возможно, стоит обратить внимание на собственное поведение и проверить, были ли все ваши обещания выполнены.

Водолей

Возможно, вам увеличат объемы работы, однако не стоит переживать из-за этого. Если с достоинством принимать вызовы, в итоге все обернется вам на пользу.

Рыбы

День будет очень спокойным и предполагает начало продуктивной недели. Можно подвести итоги прошедших дней и перепланировать свое время на неделю и месяц.

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