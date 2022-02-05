Гороскоп на 6 февраля 2022 года посоветует, как лучше избегать неприятностей и сделать свой день счастливым и успешным. Читайте гороскоп на 6 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Легкомыслие может сыграть с вами очень злую шутку. Не стоит совершать необдуманные покупки и лишний раз контактировать с большими толпами ― высок риск подхватить заболевание.

Телец

Тельцы могут повлиять на людей, которые имеют важное значение для их проектов. Красноречие и уверенность в себе позволят вам убедить их рассмотреть ваши аргументы всерьез. Можно строить далеко идущие планы.

Близнецы

Сохранение душевного равновесия в это воскресенье ― залог успеха. Все проблемы удастся решить в вашу пользу, если не вступать в споры и конфликты.

Рак

Свободное время можно посвятить встречам с друзьями и привлечению новых союзников. Возможно, на вас кто-нибудь посмотрит под другим углом. День отлично подходит для планирования дел на месяцы вперед.

Лев

Некоторые дела могут пойти не так, и результаты будут неожиданными. Возможны конфликты, однако их следует избегать всеми способами. Не очень удачный день для претворения в жизнь новых идей.

Дева

Первая половина дня сулит приятные сюрпризы и чудеса. Будет возможность поразить кого-нибудь своей харизмой, поэтому есть смысл назначать важные встречи.

Весы

Вам придется использовать все свои таланты и приложить все усилия для того, чтобы справиться с вызовами этого дня. Если будете уверены в себе, то результаты вас порадуют.

Скорпион

Отдохнуть не удастся, возможно, будут проблемы со здоровьем. Однако, если не сдаваться и идти до конца, то в результате все обернется вам на пользу.

Стрелец

Возможно, вы узнаете, как к вам относится небезразличный вам человек. День лучше посвятить восстановлению сил и повышению настроения.

Козерог

В течение дня могут измениться или сорваться планы, но не стоит эмоционально на это реагировать. Ситуация может иметь длительные последствия, поэтому следует собраться и отнестись серьезно ко всем вызовам.

Водолей

Нельзя откладывать дела, которые кажутся неважными. У вас будет возможность продемонстрировать лояльность союзникам, поэтому нельзя их подводить. Не давайте лишних поводов для слухов.

Рыбы

В воскресенье Рыбам предстоит пережить несколько неприятных моментов. Дела могут полететь кувырком. Если вы не в ресурсе, то лучше остаться дома и позаботиться о здоровье, чем нажить новые проблемы.

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