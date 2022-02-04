Гороскоп на 5 февраля 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 5 февраля 2022 года подскажет, кого ждет безумный успех у противоположного пола, кому стоит опасаться измены, а к кому вернется удача. Читайте гороскоп на 5 февраля от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Лишние эмоции будут мешать работе. Также постарайтесь не сорваться на близких из-за своих мыслей или плохих новостей. Вторая половина дня будет очень удачной.
Телец
Тельцам нельзя витать в облаках и жить иллюзиями. Интуиция будет очень слабой, поэтому не стоит на нее опираться, особенно принимая важные решения. Возможно, вы получите финансовый бонус или поощрение.
Близнецы
День подходит для восстановления физического и психического здоровья. Будьте осторожны, особенно вечером, ― высок риск травмироваться. Займитесь любимым делом.
Рак
Вам выпадет возможность улучшить свою финансовую ситуацию. Будьте внимательны и осторожны со словами. Человек, который вам поможет, может относиться к вам не так, как кажется.
Лев
Вторая половинка будет нуждаться в вашем внимании. День стоит провести помогая важным для вас людям. Возможно, кто-то из старых друзей нуждается в поддержке.
Дева
Если составить план действий, то ничто не сможет сбить вас с толку и застать неподготовленным. Все сюрпризы дня будут испытывать вашу силу воли перед чем-нибудь очень важным. День закончится приятно, если не нервничать.
Весы
День встреч, обсуждения и поездок. Возможно, вы получите важные новости или нужно будет готовиться к значительной встрече. Вечер лучше посвятить домашнему отдыху без шумных компаний.
Скорпион
Вам выпадет шанс научиться чему-то новому. Деловая встреча или дела в офисе могут завершиться приятным знакомством, способным перерасти в романтические отношения. Следует помнить о своей харизме и пользоваться ею.
Стрелец
Кто-то из близких людей может предать вас. Может быть тяжелый день, однако во второй половине будет возможность исправить ошибки. Суббота потребует от вас собранности и сосредоточенности.
Козерог
Будет много дел, которые нельзя откладывать на потом. День не будет трудным, однако к вечеру вы почувствуете усталость от повседневности. Попробуйте разнообразить свою жизнь и провести время с близким человеком.
Водолей
Удачный день во всем. Можете получить приятные новости, произойдет что-то, что поднимет ваше настроение. Все дела будут начинаться легко и заканчиваться в вашу пользу.
Рыбы
Выходной может принести хорошие новости или очень заманчивое предложение, которое стоит обдумать со всех сторон. Вы будете пользоваться безумным успехом у противоположного пола, поэтому есть шанс наладить личную жизнь.
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