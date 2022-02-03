Гороскоп на 4 февраля 2022 года подскажет, кому следует беречь здоровье, кого ждут романтические сюрпризы, а кого ― похвала от руководителя. Читайте гороскоп на 4 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У вас может появиться романтический интерес к давно знакомому человеку. Если быть уверенными в себе и внимательными, то можно улучить момент для активных действий. Возможно обострение проблем в семье.

Телец

Вам можно сделать очередной шаг к самостоятельности и независимости. День подходит для планирования и самопознания. Ваши близкие могут нуждаться в помощи.

Близнецы

Пятница может быть переполнена неожиданными событиями, результаты которых будут в полной мере зависеть от вашей реакции. Можно будет повлиять на новые проекты, но уже поздно изменять старые поступки.

Рак

Пятница для Раков будет наполнена неожиданностями и встречами. Возможно начало романа с человеком, которому вы небезразличны.

Лев

Звёзды не советуют откладывать дела, даже если они не запланированы и не срочны. Энергетический день ― все будет гореть в ваших руках, только стоит придержать свое эго и не идти на конфликты с окружающими.

Дева

У Дев высок риск инфекционных заболеваний, поэтому не следует без необходимости приобщаться к большим шумным компаниям. Пятница будет нересурсной ― не стоит планировать грандиозные дела или лелеять ожидания.

Весы

День подходит для отдыха, восстановления сил, душевного спокойствия и здоровья. Не стоит совершать лишние действия, спешить и хвататься сразу за несколько дел. Вся работа может быть очень сложной.

Скорпион

Вы будете разрешать семейные дела. Возможно, придется совершить много финансовых операций, провести переговоры. В конце дня ждите приятный сюрприз от близкого человека.

Стрелец

Не стоит воспринимать близко к сердцу все происходящие в вашей жизни проблемы. Это не лучший день для принятия важных решений. Стоит запланировать отдых на выходные.

Козерог

У Козерогов удачный день: проблемы, которые раньше вам досаждали, могут неожиданно легко разрешиться. Вы сможете помогать коллегам и друзьям с их трудностями.

Водолей

У вас возможны новые знакомства и приятное общение. Коллеги или родные могут преподнести вам приятный сюрприз, а руководство оценит ваш труд.

Рыбы

Успехи на работе в пятницу могут сравниться с перспективами личной жизни. Вы будете все успевать, и все дела будут завершаться именно так, как вам нужно. Вечер обещает быть романтичным.

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