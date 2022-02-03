Блюда со шпинатом: топ-5 вариантов приготовления
03.02.2022
Сегодня мы раскроем секреты, как готовить вкусные блюда со шпинатом. В топ-5 подборке от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича вы найдете рецепты на любой вкус. Как готовить блюда со шпинатом — узнайте прямо сейчас!
Макароны с помидорами и шпинатом
Ингредиенты:
- 450 г макарон
- 3 ст. л. оливкового масла
- 230 г свежих листьев бэби-шпината (с обрезанными стеблями)
- 450 г помидоров черри
- Сыр «Пармезан»
- Соль
- Перец черный молотый
Приготовление:
- Отварить макароны в подсоленной воде.
- Натереть сыр, разрезать помидоры пополам.
- Разогреть в большой сковороде оливковое масло, выложить половинки черри, листья шпината. Готовить 2–3 мин., периодически помешивая. Шпинат должен слегка увянуть.
- Готовые макароны выложить в сковородку с помидорами и шпинатом. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
- Подавать на больших круглых тарелках, посыпав тертым «Пармезаном».
Суп со шпинатом
Ингредиенты:
- 2,5 л воды или бульона
- 2–3 картофелины
- 0,5–1 моркови
- 1 белая луковица
- ½ пакета замороженного шпината
- 1–2 куриных яйца
- 1–2 ст. л. сливочного масла
- 1–2 ст. л. растительного масла
- Пряности (майоран, базилик, петрушка — на выбор)
- 1 лавровый листик
- Соль
- Перец черный горошком
Приготовление:
- Почистить картошку, нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду или бульон, варить 10 мин. (до полуготовности).
- Почистить, мелко нарезать лук. Обжарить до нежно-золотистого цвета.
- К луку добавить тертую морковь. Жарить 3–4 мин.
- Готовые лук и морковь добавить в кастрюлю с картошкой.
- Растопить в сковородке сливочное масло, выложить шпинат. Тушить 5 мин., чтобы шпинат полностью разморозился.
- Добавить в суп готовый шпинат, перец горошком, лавровый лист, пряности.
- Слегка взбить яйца. Размешать ингредиенты в кастрюле так, чтобы в центре образовалась небольшая воронка. Влить в нее тонкой струей яйца, постоянно помешивая.
- Варить суп еще несколько минут. После выключения накрыть крышкой и оставить настаиваться 15 мин.
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Фриттата со шпинатом
Ингредиенты:
- 4 куриных яйца
- 250 г шпината
- 70 г твердого сыра
- 40 г сливочного масла
- 1 ч. л. соевого соуса
- 5 г мускатного ореха
- Помидоры черри — для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Шпинат тщательно промыть, очистить от стеблей, просушить салфеткой. Очень мелко нарезать.
- В сковородке разогреть половину сливочного масла, выложить туда шпинат. Добавить мускатный орех.
- К шпинату добавить соевый соус. Тушить 4–5 мин. на среднем огне.
- Слегка взбить яйца. На средней терке натереть сыр, добавить к яйцам. Перемешать.
- В миску к яйцам и сыру выложить готовый шпинат.
- Круглую сковороду со съемной ручкой смазать оставшимся сливочным маслом. Разогреть духовку до 170 °C.
- Перелить в сковородку яичную массу. Жарить 3–5 мин., чтобы схватился нижний слой.
- Выложить на поверхность фриттаты половинки помидоров черри. Выпекать в духовке 5–7 мин.
- Готовую фриттату выложить на блюдо, украсить базиликом. Подавать горячей.
Курица со шпинатом и помидорами
Ингредиенты:
- 550 г куриной грудки
- 2–3 помидора сорта «сливки»
- 170 г шпината бэби
- 0,25 ст. сухого белого вина
- 1 зубок чеснока
- 0,5 ч. л. сушеного орегано
- 0,5 ч. л. соли и приправ
- 0,25 ч. л. черного молотого перца
- 1 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Нарезать кружочками помидоры.
- Чеснок очистить, измельчить.
- Посыпать куриное филе чесноком, орегано, солью, перцем. Разогреть сливочное масло в сковороде на среднем огне, выложить туда курицу.
- Готовить 15–20 мин., перевернув мясо за это время один раз.
- Влить в сковородку вино. На курицу выложить ломтики помидоров. Готовить 2–3 мин. под крышкой, чтобы прогрелись томаты.
- Добавить шпинат. Готовить еще 2–3 мин.
- Готовое блюдо подавать горячим.
Салат с тунцом и шпинатом
Ингредиенты:
- 150 г консервированного тунца
- 2 пучка шпината
- 1 огурец
- 2–4 помидора
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока (или любого другого цитрусового)
- Соль
Приготовление:
- Промыть шпинат в холодной воде, обсушить бумажным полотенцем.
- Листики шпината положить в миску для салата.
- Помыть огурец, нарезать на тоненькие ломтики.
- Вымыть помидоры, также нарезать на тоненькие ломтики.
- Добавить в миску со шпинатом огурец, помидоры и измельченный тунец.
- Приготовить заправку. Перемешать и слегка взбить растительное масло с лимонным соком и дижонской горчицей.
- Полить салат заправкой, слегка посолить по вкусу. Вместо интенсивного перемешивания слегка расшевелить ингредиенты.
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