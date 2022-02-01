Анализируя самые популярные цвета в коллекциях зимы 2021/2022, можно сделать четкий вывод: яркие оттенки и привычная радость от одевания возвращаются на подиумы с новой силой — и это не противоречит потребности в комфорте.

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Красный

Его присутствие более чем заметно у многих брендов, среди которых Erdem, Burberry, Jacquemus, Molly Goddard, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Isabel Marant и Michael Kors Collection. Мягкие полутона практически отсутствовали (например, бордовый или винный), а лидирующий образ — red total look.

Желтый

Cогласно книге «Психология цвета: как цвета влияют на чувства и логику» (Ева Хеллер, 2007), это «самый противоречивый цвет», поскольку он означает ревность и ложь, а также оптимизм и зрелость. И хотя летом найти его легче, чем зимой, Jil Sander, Max Mara, Versace, Prada и Marc Jacobs были лишь некоторыми из брендов, которые решили пропустить неписаные правила времен года, чтобы принести немного солнца в холодные месяцы.

Лиловый

Если есть цвет, который определяет 2021 год, по крайней мере, через призму подиумных шоу, то это именно лиловый. Он лидировал в весенне-летних коллекциях и быстро стал синонимом легкости и женственности. Неудивительно, что лиловый также проник и в зимний сезон. Кроме того, он легко вписывается в разные стили, как, например, минимализм Jil Sander, сексуальность Gucci, Givenchy и Nº21, или стиль новой леди Chanel и Balmain.

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Фуксия

Розовый цвет часто присутствует в базовых палитрах многих гардеробов. И хотя этой осенью более мягкие версии (например, оттенок baby pink) также были замечены на подиумах, победителем в игре виральности является фуксия. Самую яркую и насыщенную версию розового цвета бренды предлагают рифмовать с черным, как у Saint Laurent, или носить total look, как у Chanel. А дуэт, который не оставит никого равнодушным, — это красный и розовый, как у Jacquemus и Sacai.

Серебро

Сказать, что это один из трендовых цветов сезона, будет преуменьшением: серебро появилось на подиумах в таком большом количестве и форматах, что трудно его не заметить. Серебро нашло свое отражение в изобилии блестящих тканей. Так, вечерние платья можно увидеть в коллекциях Michael Kors Collection, Paco Rabanne, Burberry и Dsquared2. Balmain же сделали ставку на серебряный комплект, а Chanel ― на приталенный комбинезон.

Нейтральные оттенки

В зимнем сезоне нейтральные оттенки были представлены в виде жемчужно-серого, кремового, экрю, бежевого и некоторых оттенков серого. Эти мягкие цвета тесно связаны с элегантностью, комфортом и практичностью. К тому же, они легко адаптируются к любой эстетике.

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