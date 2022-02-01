Гороскоп на 2 февраля 2022 года посоветует, как лучше избегать неприятностей и сделать свой день счастливым и успешным. Читайте гороскоп на 2 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов могут сбиться планы и сроки выполнения работ. Не следует начинать работу над новыми проектами, пока вы еще не закончили предыдущие. Возможны осложнения с финансовыми операциями.

Телец

У Тельцов возможны успехи в любви, однако дела, которые вы начинаете, могут быть полностью непредсказуемы. Интуиции в среду доверять совсем нельзя.

Близнецы

Вам следует проявлять инициативу. Творческий подход к решению проблем может спасти вас от неприятностей. Финансовые операции доставят удовольствие.

Рак

Требования в первой половине дня могут вас удивить, однако нельзя быть эмоциональными ― это может все испортить. Четкое выполнение задач положительно отразится на карьере и личной жизни.

Лев

Можно прислушаться к людям вокруг ― возможно, кто-то даст полезные советы. Активируется интуиция, однако нельзя принимать поспешных решений по неизвестным для вас вопросам.

Дева

Если будете заниматься сразу несколькими делами, все может пойти не так. Оказавшись в центре внимания на работе, будьте уверены, что вам есть что предложить, ― это может повлиять на вашу карьеру.

Весы

В среду проявятся ваши харизма и красноречие ― вы сможете уговорить кого угодно на что угодно. Можете порадовать родных каким-нибудь сюрпризом. Можно смело начинать обучение в новой для вас сфере.

Скорпион

В среду Скорпионам стоит проявить стрессоустойчивость максимально ― позже вы будете вознаграждены результатами работы. Могут помочь деловые контакты и знакомства. Если удастся выполнить важное поручение, это повлияет на вашу карьеру.

Стрелец

У Стрельцов вероятна встреча с человеком, способным повлиять на дальнейшую жизнь. Возможно, у вас наладятся дела в личной сфере и начнется постепенный путь к повышению на работе. Не стоит лишний раз приобщаться к массовым мероприятиям.

Козерог

В этот день стоит рассчитывать только на собственные силы ― есть вероятность, что вас предаст человек, на которого очень рассчитывали. Возможны неприятные открытия в работе и в коллективе. Расставляйте приоритеты правильно.

Водолей

Водолеев ждет интересный приятный день, который будет полон эмоций. Вам могут преподнести сюрприз на работе. Следует держать при себе эмоции и направлять их в продуктивное русло.

Рыбы

Рыбам следует заниматься делами, которые доставляют удовольствие. Вы можете провести время с друзьями или запланировать романтический вечер. Вы можете позволить себе все то, в чем раньше себя ограничивали.

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