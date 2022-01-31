Выходные в феврале 2022: будут ли дополнительные
31.01.2022
Во втором месяце нового года украинцы отметят несколько важных торжественных событий. Среди них и Китайский Новый год, и День святого Валентина, и начало Масленицы. СТБ расскажет, будут ли дополнительные выходные в феврале 2022.
Начнем с того, что в третьем месяце зимы будет 28 дней, так как 2022 год не високосный.
Рабочие дни: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 и 28 февраля.
Выходные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля.
Несмотря на то, что в канун праздников рабочий день украинцев сокращается на 1 час, в феврале этого не произойдет. Причина ― государственных праздников в этом месяце не будет.
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