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Выходные в феврале 2022: будут ли дополнительные

31.01.2022

Во втором месяце нового года украинцы отметят несколько важных торжественных событий. Среди них и Китайский Новый год, и День святого Валентина, и начало Масленицы. СТБ расскажет, будут ли дополнительные выходные в феврале 2022. 

Начнем с того, что в третьем месяце зимы будет 28 дней, так как 2022 год не високосный.

Рабочие дни: 14, 711, 1418, 2125 и 28 февраля.

Выходные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля.

Несмотря на то, что в канун праздников рабочий день украинцев сокращается на 1 час, в феврале этого не произойдет. Причина ― государственных праздников в этом месяце не будет.

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