Лунный календарь на февраль 2022: когда полнолуние
31.01.2022
Февраль 2022 года начнется с фазы новолуния, когда освещенность спутника Земли составит 0% и мы не сможем увидеть его на небе. После этого до середины месяца идет период растущей Луны. 16 февраля нас ожидает полнолуние, которое в народе также известно как «Снежная Луна». Солнечных или лунных затмений в последнем месяце этой зимы не будет.
- 1 февраля ― новолуние (7:46 по киевскому времени);
- 2–7 февраля ― растущая Луна;
- 8 февраля ― первая четверть (Луна освещена на 50%);
- 9–15 февраля ― растущая Луна;
- 16 февраля ― полнолуние (18:56 по киевскому времени);
- 17–23 февраля ― убывающая Луна;
- 24 февраля ― последняя четверть (Луна освещена на 50%);
- 25–28 февраля ― убывающая Луна.
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