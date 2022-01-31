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Лунный календарь на февраль 2022: когда полнолуние

31.01.2022

Февраль 2022 года начнется с фазы новолуния, когда освещенность спутника Земли составит 0% и мы не сможем увидеть его на небе. После этого до середины месяца идет период растущей Луны. 16 февраля нас ожидает полнолуние, которое в народе также известно как «Снежная Луна». Солнечных или лунных затмений в последнем месяце этой зимы не будет. 

Гороскоп на 20 января 2022 года

  • 1 февраля ― новолуние (7:46 по киевскому времени); 
  • 2–7 февраля ― растущая Луна; 
  • 8 февраля ― первая четверть (Луна освещена на 50%); 
  • 9–15 февраля ― растущая Луна; 
  • 16 февраля ― полнолуние (18:56 по киевскому времени); 
  • 17–23 февраля ― убывающая Луна;
  •  24 февраля ― последняя четверть (Луна освещена на 50%); 
  • 25–28 февраля ― убывающая Луна.

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