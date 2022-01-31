Гороскоп на 1 февраля 2022 года посоветует, как лучше избегать неприятностей и сделать свой день счастливым и успешным. Читайте гороскоп на 1 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овном может быть эмоциональный день. Свою энергию лучше направлять на дела. Возможно, у кого-то для вас важные задачи. День следует посвятить очищению ауры.

Телец

День подходит для приведения мыслей и планов в порядок. Если кинуть глазом вокруг, можете увидеть, что рядом очень заинтересованный вами человек. Возможны сюрпризы на работе.

Близнецы

У вас может быть много бумажной работы. Вам могут сделать заманчивое деловое предложение. Пора позаботиться о своем здоровье ― это позволит избежать неприятностей в ближайшее время.

Рак

Раков ждет много сюрпризов, но вы сами будете решать, положительные они или отрицательные. Следует избегать конфликтов ― они могут повлиять на ваше здоровье. Дома нужно заняться уборкой.

Лев

Ваш партнер или партнерша готовят для вас неожиданность, которая может изменить жизнь. Возможны крупные финансовые операции. Вероятно, вам нужно будет просмотреть предложения по недвижимости.

Дева

Руководитель может сам завести разговор о повышении заработной платы. День подходит для планирования. Можно начать масштабный проект, который будет иметь отдачу.

Весы

У Весов сбалансированный день, который не стоит портить участием в конфликтах и ​​дискуссиях. Есть шанс завершить важное дело, с которым были проблемы уже долгое время.

Скорпион

Если не сидеть вечером дома, можно встретить человека, с которым у вас будет бурное и интересное будущее. Ваше настроение будет играть решающую роль во всех делах.

Стрелец

Кто-то из близких нуждается в вашем внимании и помощи. В этот день можно исправить кармические ошибки, допущенные в прошлом. В течение дня не следует терять концентрацию и выдержку.

Козерог

Возможно, у Козерогов будут конфликты в профессиональной сфере. Следует обратить внимание на свое здоровье и ограничить контакты с большим скоплением людей. Вашу верность и лояльность могут подвергнуть проверке.

Водолей

Водолеев приятно удивят близкие знакомые и друзья. Возможно, вас пригласят на шумную вечеринку, где вы можете встретиться со своим единственным и любимым.

Рыбы

Во вторник Рыбам не следует нервничать. Будет много соблазнов в течение дня, на работе будут испытывать личные границы. Дома вас ждут уют и приятные любимые занятия.

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