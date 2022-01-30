Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Кого ждет внезапная смена планов, а кто должен уделить время близким? Читайте в гороскопе на неделю ‌с 31 января по 6 февраля 2022 года.

Овен

На этой неделе Овнам придется напомнить окружающим, что они сильны телом и духом и вовсе не склонны подчиняться! К середине недели воинственное настроение спадет, и Овны снова станут чуткими и сочувствующими.

Телец

Тельцам на этой неделе придется быть настойчивыми и сдержанными. Именно это поможет привлечь денежную удачу. С легкостью будет даваться решение различных мелких вопросов.

Близнецы

Неделя готовит Близнецам перемены, которые они встретят с радостью. Окружающие будут искренними и общительными, старайтесь иногда отвлекаться от собственных проблем и больше времени уделять близким.

Рак

На этой неделе Раков настигнет груз дел, который накопился у них за месяц, но несмотря на сильную загруженность, эмоциональный фон нормализуется. Легкость и освобождение будут приятным бонусом к выходным.

Лев

Эта неделя заставит Львов взять все под свой контроль. Оказывается, не всем близким можно довериться. Зато в любовных делах Львов ждут сюрпризы и новые этапы.

Дева

Девам придется быть очень старательными, чтобы начальство и близкие заметили их воодушевление и потенциал. Девы на этой недели будут энергичными и властными! На выходных стоит больше времени уделить своей внешности.

Весы

На этой неделе Весы будут стремиться к покою и порядку. Раздражение вызовут шумные и злые люди. Весам захочется заняться уютом дома и порадовать родных.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут пытаться исполнить свои заветные мечты. Они станут очень эгоистичными и упорными. Лучше не попадаться под горячую руку Скорпионов и не мешаться, иначе есть риск испортить отношения с этим знаком.

Стрелец

Неделя подготовила для Стрельцов особые испытания. Жизнь решила устроить проверку на прочность. Стрельцы с ней прекрасно справятся и будут вознаграждены.

Козерог

Неделя для Козерогов будет удачной. Не придется беспокоиться о рабочих делах, потому что Козерог все делал вовремя! Отдых и еще раз отдых! Выходные лучше провести за посиделками с семьей.

Водолей

Неделя готовит для Водолеев много новых увлечений, которые затянут их с головой. Представители этого знака зодиака сами для себя раскроются по-новому. Стоит обратить особое внимание на неожиданное увлечение, возможно, это станет вашей профессией в ближайшем будущем.

Рыбы

Неделя принесет Рыбам успехи не только в рабочих делах, но и в семейных. Вами будут гордиться близкие. Стоит обратить особое внимание на свой отдых, лучше заняться медитацией, чтобы восстановить духовные ресурсы.

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