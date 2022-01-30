Гороскоп на 31 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день принесет перемены, а кому ― препятствия в работе? Читайте в гороскопе на 31 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

В понедельник вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.

Телец

Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.

Близнецы

Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.

Рак

Окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.

Лев

Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.

Дева

Вас могут вовлечь в процесс решения совершенно чуждого вам вопроса, что повлечет довольно неожиданные последствия. Вплоть до кардинальной смены ваших интересов.

Весы

Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности ― ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.

Скорпион

Не стоит задавать вопросов больше, чем ваши собеседники смогут переварить, ибо непереваренные вопросы крайне вредны для их здоровья. А зачем вам больные собеседники?

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Стрелец

Вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение уехать жить в Африку.

Козерог

Вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора между желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более что колокольни может поблизости и не оказаться.

Водолей

Между вами и вашей половиной могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.

Рыбы

Проведите хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастается до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.

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