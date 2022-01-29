Гороскоп на 30 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому день принесет перемены, а кому ― приятный отдых? Читайте в гороскопе на 30 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны, даже если сейчас вы не там, где хотели, ни в коем случае не обесценивайте свой путь. Вы многого достигли. Знайте, всему свое время. Именно сейчас вы строите фундамент своего счастливого будущего.

Телец

Тельцы, астрологи советуют вам не волноваться раньше времени. Все проблемы рано или поздно уйдут сами собой. Мечты будут сбываться в кратчайший срок, если вы предпримите необходимые меры уже сейчас.

Близнецы

Близнецы, попробуйте проявить любовь и заботу вместо недовольства и обвинений. Говорите комплименты окружающим, они точно ответят взаимностью.

Рак

Раки, попытайтесь задать себе вопрос: а на своем ли месте вы сейчас находитесь? Занимаетесь ли вы тем, чего требует и хочет ваша душа? Если ваш ответ «нет», то стоит задуматься и внести изменения в вашу жизнь.

Лев

Астрологи советуют Львам чаще прислушиваться к внутреннему голосу. Помните: эмоции всегда кричат, а интуиция шепчет. Оставайтесь верными самому себе, даже если окружающие поступают иначе.

Дева

Девы, вы сможете изменить свою жизнь, если этого захотите. Используйте тактику: думайте о возможностях и конечном результате, а не о проблемах. Направляйте ваше внимание не на борьбу с прошлым, а на создание вашего счастливого будущего.

Весы

Весы, начните с маленьких шагов движение к своей цели. Не пытайтесь идти быстрее. Помните: к мечте нас приближают маленькие ежедневные действия. Будьте начеку и не останавливайтесь на достигнутом.

Скорпион

Скорпионы, любая ситуация происходит для вашего блага, даже если на первый взгляд вам так не кажется. Все сложности, которые сейчас возникают на вашем пути, ведут к вашему развитию, чтобы вы стали тем человеком, который осуществит ваши нынешние мечты.

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Стрелец

Вы сможете сосредоточиться не только на своих рабочих делах, но и найдете немного времени для домашних дел. Не переживайте из-за пустяков, оглянитесь вокруг: вас окружают люди, которые готовы помочь в любую минуту.

Козерог

Многим Козерогам придется столкнуться с запутанными ситуациями, которые связаны с любимым человеком. Не начинайте выяснять отношения раньше времени. Обдумайте свое поведение, вполне возможно, что виноваты в ссорах именно вы.

Водолей

Достаточно удачный день для Водолеев. Отличное время, чтобы встретиться с друзьями и заняться спортом. Просто живите сегодняшним днем и получайте удовольствие.

Рыбы

У Рыб давние дела наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Воспользуйтесь этой возможностью, и тогда вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. Удачным решением будет начать экономить.

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