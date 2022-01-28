Гороскоп на 29 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Кому день принесет перемены, а кому ― приятный отдых? Читайте в гороскопе на 29 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день для новых знакомств! Не останавливайтесь на старых друзьях, новые люди помогут вам больше узнать о себе. То же самое касается и новой деятельности. Попробуйте заняться тем, за что раньше бы не взялись. Вот увидите, это вам пойдет на пользу.

Телец

Ваша неуверенность в себе может испортить важную деловую встречу. Возьмите себя в руки и не упустите такой шанс. Удача будет на вашей стороне и принесет вам хорошую прибыль. Однако не стоит забывать про завистников. Не рассказывайте никому о своем успехе

Близнецы

Для вас наступает сложный этап в карьере. Вам будет казаться, что на вас свалится много работы и трудно будет все успевать. Однако не нужно отчаиваться, вы с этим справитесь. Не забывайте про отдых и гармонию с самим собой, тогда рабочий процесс будет идти легче.

Рак

Вы встретитесь с интересными приключениями, которые заставят вас посмотреть на эту жизнь иначе. Не сопротивляйтесь этому и насладитесь каждым моментом, ведь больше они не повторятся. А верные друзья всегда будут рядом и поддержат вас при любых переменах.

Лев

Уделите внимание своему психологическому состоянию. Поразмышляйте о вопросах, которые давно вас беспокоят. Уединившись с собой, вы сможете найти на них ответы. Посмотрите по сторонам, возможно, судьба давно подает вам знаки, которые вы не хотите видеть.

Дева

Вас будут переполнять радостные эмоции. Вас ожидает хорошая новость, которая заставит вас идти вперед и даст новые силы. Однако у ваших близких может быть все не так хорошо, постарайтесь им помочь и поделитесь своей позитивной энергией.

Весы

Судьба наградит вас за целеустремленность. То, к чему вы так долго шли, будет у вас в руках. Вот только не стоит на этом останавливаться, ведь теперь у вас есть все, чтобы добиться еще большего успеха. Работайте над собой и достигайте новых целей.

Скорпион

Вы проведете день в компании, с которой вам будет очень комфортно. Присмотритесь к этим людям, возможно, кто-то из них мог бы стать вашим лучшим другом или верной второй половинкой. Не бойтесь поделиться с кем-то своими переживаниями, вам обязательно помогут.

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Стрелец

Благоприятный день для спортивной нагрузки. Перестаньте откладывать занятия спортом на другой день. У вас никогда не будет хватать на это времени, поэтому возьмите все в свои руки и выделите немного минут для своего здоровья. Это улучшит ваше физическое и психологическое состояние.

Козерог

Не спешите с решениями. Вы можете сделать непоправимую ошибку, если примете решение, не обдумав его как следует. Вам некуда торопиться, остановитесь и подумайте, нужно ли то, что вам предлагают. Взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, вас пытаются втянуть в обман, не поддавайтесь!

Водолей

Проведите этот день в кругу своей семьи. Каждый день вы чем-то увлечены, и в суете совершенно не получается уделять время близким. Остановитесь и дайте волю эмоциям и чувствам. Дела никуда не убегут, а моменты больше не повторятся.

Рыбы

Этот день может стать для вас началом нового этапа. Используйте свои силы по максимуму и проявите нотку творчества. Результат будет виден сразу.

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