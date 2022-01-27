Гороскоп на 28 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кому день принесет перемены, а кому ― препятствия в работе? Читайте в гороскопе на 28 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны будут способны ассимилироваться в новом коллективе или в другой стране. Многие получат удовольствие от участия в крупномасштабных культурных или общественных мероприятиях. Не подведите тех, кто вам доверяет и способствует вашему развитию. Не потворствуйте желанию находиться «в свете прожекторов».

Телец

Помимо привычного графика «дом―работа―дом» Тельцов ждут общественные обязанности, которые отнимут много времени и сил. Возникшая привязанность может быть непродолжительной. Взявшись за какое-либо дело, не оставляйте его незавершенным. Выберите цель и идите к ней, пока ее не достигнете.

Близнецы

Этот день усилит консервативные наклонности. Поиску новых путей и концепций Близнецы предпочтут испытанные и проверенные на практике способы достижения целей. Упорство и трудолюбие позволят вам достичь высоких результатов.

Рак

У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

Лев

На службе вас ждут контакты с интересными нестандартными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Начальники сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Ваша задача ― гармонизировать отношения в рамках любого коллектива, связанного одними интересами.

Дева

Этот день проверит Дев на прочность, испытает их профессиональные качества, силу воли и психологическую устойчивость. Финансовые траты наверняка окажутся неоправданными. Вам придется надеяться только на себя, так как окружающие вряд ли вам помогут

Весы

Это идеальное время для денежного планирования, для заключения деловых соглашений и подписания финансовых контрактов. Если сумеете построить четкий план действий и будете строго и неукоснительно ему следовать, то можете рассчитывать как на помощь и поддержку начальства и старших по возрасту, так и на существенное продвижение к намеченной цели.

Скорпион

Этот день так или иначе будет связан с оформлением документов. Можете заниматься любыми делами, связанными с бумагами, расчетами, документами. Оплатите все счета, ведите активную переписку.

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Стрелец

Звезды благоприятствуют представителям творческих профессий, техникам и изобретателям. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сосредоточите свои личные интересы на начинаниях, которые пробуждают в других людях соревновательный дух.

Козерог

В пятницу возрастут природная коммуникабельность и подвижность Козерогов. Они будут иметь успех во всех сферах деятельности, основанных на общении. Отличный момент для решения коллективных и служебных вопросов, организации творческих встреч, спортивных соревнований.

Водолей

Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. Вам нужно серьезно настроиться на работу или учебу.

Рыбы

Семейные хлопоты могут оказаться в центре внимания. Многим Рыбам придется заниматься оформлением документов, утрясать дела детей, родителей или других домочадцев. Беспокойство доставит и само жилище. Вторая половина суток будет более спокойной. Откажитесь от копания в тайных причинах происходящих в коллективе процессов, интриг и обходных путей. Спокойно выполняйте то, что от вас требуется.

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