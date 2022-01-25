Каким нужно быть моральным уродом и мерзавцем, чтобы манипулировать через детей, угрожать детьми, подвергать опасности маленьких ангелочков! Вы же тоже были маленькими и у вас тоже была мама. Что произошло в вашей голове, что сейчас вы можете себе позволить минировать школы, угрожать детям взрывом, совершать угрожающие действия по отношению к самому ценному в жизни ― к детям?!

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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ.

Давайте сначала об ответственности:

Статья 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые грозят гибелью людей или другими тяжкими последствиями, ― наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ НАКАЗАНИЕ ПО ДАННЫМ СТАТЬЯМ СДЕЛАЛ МИНИМАЛЬНЫМ, что создает благоприятные условия для преступников!

НАКАЗАНИЕ ЗА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНЫМ!

Субъектом должно быть лицо не с 16-ти, а с 14-ти лет!

Двигаемся дальше.

ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ, КТО ЭТО МОЖЕТ СОВЕРШАТЬ И КОМУ ЭТО НУЖНО:

* Глобальный саботаж с целью отвлечь внимание людей от чего-то, какой-то глобальной проблемы общества.

* Какой-то малоумный идиот или пьяная компания, которые таким образом пытаются заявить о себе или намерены обогатиться.

* Идеологически убежденное психически больное лицо, уверенное, что именно такие его действия будут правильными в силу его взглядов!

Вот три основных критерия.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ, КАК ЭТО МОЖНО ПРЕДОТВРАЩАТЬ:

Основным законом до большой смертельной реформы уголовного процесса и правоохранительной системы был Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Скажу простым языком — это закон о «стукачах»: кто мог иметь агентов, что должны были делать агенты, доверенные лица, что такое явочные квартиры. И главное, как от них получать информацию!

Этот закон давал возможность собирать информацию оперативным путем, тайно!

Этот закон ― основа оперативной деятельности.

Давайте на конкретном примере о минировании.

Если это планировалось, то это обсуждалось; если это обсуждалось, то это кто-то слышал; если это криминальная среда, то отдельные персонажи из нее были на связи с оперативником. Когда «стукач» ему рассказывает о том, что узнал, оперативник пишет рапорт, заводит оперативно-розыскное дело и начинает тайно отрабатывать объект. И в момент, когда лицо совершает что-то, его задерживают на месте совершения преступления.

Это оперативная комбинация!

Однако почему-то данный закон был декриминализирован! Именно эта декриминализация сделала из оперативных подразделений профессиональных «кастратов».

Оперативник больше не мог встречаться со «стукачами», вербовать их, а главное ― оперативник больше не мог получать ценную инфу о готовящихся преступлениях, чтобы их предупредить.

А почему? А потому что теперь оперативник может работать только после заявления о преступлении. Понимаете?

Если бы была база оперативно-розыскных мероприятий, агентов, план работы с ней, предотвратить произошедшее сегодня преступление было бы проще и прекратить такую преступную деятельность легче!

Если это даже совершили несовершеннолетние преступники, родителям штраф огромный, к ответственности и в колонию для несовершеннолетних преступников.

Никаких компромиссов и понимания! Никакого!

Вопрос: Кому было нужно уничтожать этот закон?

Вопрос: Как оперативнику получать информацию о готовящихся преступлениях?

Вопрос: Как оформить то, о чем он узнал?!

И откуда бы тот террорист ни был, о нем должны были знать, и он уже должен был быть задержан.

А теперь представьте расходный бюджет системы, который потрачен на выезды минеров, взрывотехников, на все!

Возникает вопрос: Есть ли мозги у тех, кто это контролирует?!

Делается ли это намеренно?

Делается ли это из-за непрофессионализма?

И главное, кому это выгодно?

Что же произошло в правоохранительной системе: выгнали профессионалов-взяточников, набрали дилетантов-взяточников. Я профессиональный адвокат, я знаю, о чем я пишу!

У МЕНЯ ВСЕ!

Честь имею!

Думайте сами!

Стране нужны профессионалы!

Именно поэтому проект «ОДИН ЗА ВСІХ» на страже справедливости!

Источник: блог Сергея Костыры в Facebook

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