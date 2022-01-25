Лунный календарь стрижек на февраль 2022 года подскажет вам, когда лучше всего проводить манипуляции с волосами. Чтобы поход к парикмахеру дал желаемый результат, нужно учитывать фазу Луны. В какие же дни месяца небесное светило будет благоволить смене прически? Узнайте в нашем лунном календаре стрижек на февраль 2022 года.

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Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2022 года

В феврале 2022 года будет множество благоприятных дней для работы с волосами. Поэтому смело планируйте смену прически на одну из указанных дат. Самыми подходящими днями для визита к парикмахеру будут: 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля. Изменение прически в эти дни хорошо скажется на росте волос и принесет вам радость от стрижки.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале 2022 года

В следующие даты не стоит проводить никаких изменений прически, чтобы не навредить волосам. Неблагоприятными днями для стрижки и покраски будут: 1, 3, 7, 11, 14, 16, 23, 24 февраля. Воздержитесь от любых изменений прически в эти даты. Указанные дни лучше всего посвятить уходу за волосами.

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