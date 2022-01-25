Зима ― это пора не только холода и снега, но и большого количества праздников. Выглядеть безупречно в этот период вам поможет модный маникюр. Какие тенденции маникюра будут актуальными зимой 2022 года ― читайте в материале.

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Зимой 2022 года палитра оттенков для маникюра будет насыщенной и эффектной. Трендовые цвета ― зеленый, синий, фиолетовый, бордовый, черный и серый. Классические оттенки также не потеряют свою популярность и будут уместными во всех случаях.

Относительно тенденций в дизайне ― их будет довольно таки много и каждая модница найдет что-то по душе. В зимнем сезоне 2022 определяющими будут следующие модные тренды:

Геометрические узоры

Уже несколько сезонов подряд геометрические узоры удерживают свою популярность. Они могут быть разнообразных форм и оттенков. Такой маникюр подойдет как для повседневной носки, так и на праздники.

Френч

Сохраняет свою актуальность и френч. Трендовым в этом сезоне будет не только классический дизайн, но и френч в различных оттенках.

Блестящие акценты

Зимний сезон принесет популярность разнообразным блесткам и камням. Смело используйте в маникюре фольгу, глиттер, шиммер и стразы ― они дополнят ваш праздничный образ.

Эффект омбре

Хотя эффект омбре ― совсем не новое решение, оно будет сохранять свою популярность и в зимнем сезоне 2022. Благодаря этой технике вы сможете создать как классический и ненавязчивый, так и яркий и броский маникюр.

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