Гороскоп на 26 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому день принесет перемены, а кому ― препятствия в работе? Читайте в гороскопе на 26 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Многие Овны сегодня способны произвести на окружающих благоприятное впечатление, поскольку честно и добросовестно делают свое дело. Окружение будет доверять им, и благодаря этому Овны преуспеют в карьере. Готовность упорно трудиться и развивать в себе навыки, чтобы стать специалистом, гарантирует вам успех.

Телец

Несмотря на то что характер у Тельцов спокойный, приняв решение (может, и неверное), они его потом вряд ли изменят. Многие будут уверены в том, что высоких результатов можно достичь только благодаря своему упорству и трудолюбию.

Близнецы

Из-за замкнутости и застенчивости вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Это время общения друг с другом и стремления к гармонии. Рассчитывайте на поддержку близких.

Рак

Многие представители знака Рак будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.

Лев

Возможно, тихих и спокойных Львов в среду будут раздражать окружение, легкомысленные люди, бесполезная болтовня и праздность. Всей этой бесцельности предпочтите работу, и желательно такую, которая вам по душе.

Дева

Болезнь этого дня затрагивает глубинные пласты подсознания, страхи, детские комплексы и является следствием неправильного образа жизни. Большое значение при ее лечении имеет вода. Рекомендуется пить святую воду, «серебряную», минеральную. Благоприятно скажется баня.

Весы

Энергичный человек может заинтриговать спокойного и уравновешенного представителя знака Весы, но как только они познакомятся поближе, у них будут возникать ссоры. На ошибках учатся. Поэтому важно, чтобы этот жизненный урок не прошел для вас даром.

Скорпион

День символизирует проницательность, решимость, вспыльчивость, самоуверенность. На этой почве Скорпионы могут совершать промахи, ошибаться, завышать самооценку. Не втягивайтесь в интриги, подумайте, прежде чем принимать решение. Не забывайте о родных — именно они окажут поддержку в трудную минуту.

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Стрелец

Этот день усилит консервативные наклонности Стрельцов. Поиску новых путей и концепций они предпочтут испытанные и проверенные на практике способы достижения целей. Их кредо — «терпение и труд все перетрут». В данный момент оно будет вполне оправданным. Именно упорство и трудолюбие позволят вам достичь высоких результатов.

Козерог

Влюбленные представители знака вряд ли отважатся выразить свои чувства, предпочитая оставить все как есть. По крайней мере, вы должны быть отзывчивым, чтобы партнер ощутил тепло, исходящее от горячего и верного сердца Козерога.

Водолей

Многие Водолеи сосредоточатся на повседневных делах, на «здесь и сейчас». Такая позиция располагает к равновесию, безошибочной деятельности. Радуйтесь любым проявлениям многогранной жизни и цените то, что имеете.

Рыбы

Вероятно, что весь свой личный опыт Рыбы сосредоточат на повседневных, малозначимых делах. В лучшем случае многие научатся приспосабливаться к любым обстоятельствам, оставаясь самими собой. Соблюдайте во всем меру, даже в своем усердии и ответственности, иначе вы рискуете стать вечным надоедалой, неспособным заняться каким-либо творческим делом.

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