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Морковный пирог: диетический рецепт от Владимира Ярославского

24.01.2022

Диетический морковный пирог от судьи «МастерШеф. Битва сезонов» Владимира Ярославского очень простой и интересный. В нем нет сахара, пшеничной муки, сливочного масла и яиц. По словам Владимира, его можно есть практически всем. Пошаговый рецепт морковного пирога найдете в материале.

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диетический морковный пирог

Ингредиенты:

  • морковь – 400 г
  • грецкий орех – 170 г
  • овсянка – 150 г
  • кокосовое масло – 130 г
  • корица
  • финики

Приготовление:

  1. Натрите морковь на мелкой терке.
  2. Добавьте очищенные орехи.
  3. Очистите финики от косточки и мелко измельчите.
  4. Овсянку измельчите на блендере в муку.
  5. Смешайте все в миске и заправьте кокосовым маслом.
  6. Перемешайте, а затем выкладывайте в форму (в любую).
  7. Запекайте в фольге при температуре 180 градусов 30 минут.
  8. Охладите пирог.

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Подавать морковный пирог можно с сорбетом, мороженым. Также, по словам Владимира Ярославского, можно играть со специями и приправами.

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