Маникюр на длинные ногти на зиму 2022: тренды
Перевернув последние листочки ноября, декабрь принесет с собой и новые тренды в зимнем дизайне маникюра. На смену листочкам и каплям воды придут снежинки и звезды, а желто-оранжевую палитру золотой осени сменят приглушенные темные и насыщенные оттенки зимы. Итак, каким же будет самый актуальный дизайн маникюра на зиму 2021/2022?
Темный маникюр
Это и классический черный, и бордо, и темно-фиолетовый, чернильно-синий, сливовый. Темные оттенки отлично смотрятся и на коротких, и на длинных ногтях. Наш вам совет: поиграйте для разнообразия с матовой и глянцевой поверхностью.
Металлик ― модный цвет лака зимой 2021/2022
В этом сезоне металлик моден во всем: в одежде, макияже, обуви и аксессуарах. И речь идет не только о классических золотом и серебристом, но и о медном оттенке, желтом, красном, розовом и других вариантах.
Маникюр с абстрактным рисунком
Запаситесь белым лаком, который послужит вам холстом, и основными разноцветными оттенками для создания абстракции. Вдохновением для вас пусть послужат работы Малевича, Кандинского, Поллока или уличные граффити, которые вы каждый день наблюдаете по дороге на работу или в магазин.
Красный ― главный цвет маникюра зимы 2021/2022
Неувядающая классика, которая никогда не выйдет из моды.
Как и во все времена, дизайнеры предлагают нам экспериментировать с оттенками и искать свой идеальный красный. Если хотите немного отойти от стандарта, то попросите мастера сделать вам маникюр в ретро-стиле, используя красный в качестве акцента.
Маникюр в стиле минимализм
Никаких камней, цветов и прочего декора! Основные черты: лаконичность, прямые простые линии, однотонная гамма и если и декор, то незатейливый и ненавязчивый.
Нюд или максимально естественные ногти
Еще более простой вариант, чем предыдущий. Здесь максимально все просто: или нюдовые оттенки лака, или бесцветный лак, или вовсе его отсутствие. По большому счету, вы освобождаете себя от задачи подбирать маникюр под образ, обстановку или событие. Смело отправляйтесь к мастеру маникюра и удивите его тем, что предпочитаете светло-бежевый лак или вовсе ногти без покрытия.
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