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График магнитных бурь на январь 2022: как справляться с плохим самочувствием

24.01.2022

В январе 2022 года нас ожидают три магнитные бури. Известно, что они могут влиять на самочувствие не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей. Чтобы подготовиться к магнитным бурям и легче перенести их, важно знать расписание геомагнитных возмущений. Когда же ждать магнитные бури в январе 2022 года ― читайте в материале.

График магнитных бурь на январь 2022

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Хоть геомагнитные возмущения и оказывают наибольшее влияние на метеозависимых, здоровые люди также в этот период могут чувствовать негативное воздействие на организм. Наш календарь подскажет вам, когда будет следующая магнитная буря.

Итак, первый геомагнитный всплеск ожидается 11 и 12 января. Он будет небольшим, но метеозависимые люди могут ощущать в эти дни головную боль.

Вторая магнитная буря будет 18 января. Она отличится средним геомагнитным колебанием, которое не должно оказывать сильного влияния на здоровых людей. Но вот метеозависимым лучше в этот день поберечься и больше отдыхать.

20 и 21 января прогнозируется последняя магнитная буря месяца. Она будет самой сильной и может повлиять даже на здоровых людей. В этот день возможны головная боль, тошнота, бессонница и перепады давления. К такой магнитной буре лучше заранее подготовиться. 

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также стоит обратить внимание на питание и отказаться от жирной и вредной пищи. Постарайтесь в этот период избегать конфликтов и негативных эмоций. Пейте больше воды и окружите себя положительными эмоциями.

Позаботьтесь о себе, и магнитные бури пройдут для вас практически незаметно!

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