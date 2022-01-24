Что приготовил первый месяц 2022 года каждому знаку зодиака? Как правильно его начать и благополучно завершить? Кому месяц принесет внутренние перемены, а кому ― карьерный рост? Узнайте в гороскопе от Хаяла Алекперова на январь 2022 года.

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Овны

Начало года ― благоприятный период, чтобы взяться за новые начинания. В ваши паруса будет дуть попутный ветер. Добиться успеха будет легко. А единственной преградой на вашем пути может стать только собственная нерешительность. Совет звезд ― отбросить сомнения и смело браться за покорение новых высот.

Тельцы

Первый месяц года для Тельцов ― время внутренних перемен. Многие представители знака посмотрят на обстоятельства в своей жизни под другим углом. И то, что раньше казалось неудачей, сейчас вполне может стать благоприятным шансом для достижения желаемой цели.

Близнецы

В этот период звезды настоятельно советуют Близнецам заняться бытовыми вопросами и так называемой «бумажной волокитой». В январе у вас есть все шансы разобраться с подобными задачами легко и быстро. В конце месяца уделите время собственному здоровью ― возможно обострение хронических заболеваний.

Раки

В начале года Ракам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно ваше внутреннее чутье позволит не только избежать многих трудностей, но и выбрать самый верный и короткий путь к желаемой цели. Конец месяца сулит представителям знака перспективные знакомства. На вашем пути появится человек, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Львы

Начало года для Львов ― период творческого подъёма и профессионального роста. Сейчас у вас есть все шансы заложить фундамент для будущих успехов и новых свершений. Главное при этом ― заручиться поддержкой надежных людей, которых в этот период встретится на вашем пути немало. Не упустите их!

Девы

Начало года позволит Девам разобраться в себе и разложить по полочкам мысли в собственной голове. Совет звезд ― не торопить себя и не спешить с кардинальными решениями, какой бы сферы они ни касались. Очень скоро обстоятельства сами подтолкнут вас к верному шагу.

Весы

Весам стоит держаться подальше от конфликтов и сплетен в профессиональной сфере деятельности. Запятнать свою репутацию сейчас очень легко. А вот исправить ситуацию будет непросто. Конец месяца сулит спонтанные путешествия. Не упустите возможность получить заряд положительных впечатлений!

Скорпионы

Звезды советуют Скорпионам избегать экстрима и сильных физических нагрузок. Есть большая вероятность получить травму. В профессиональной сфере деятельности представителям знака придется поработать на перспективу. Но не стоит расстраиваться и, уж тем более, сбавлять обороты. Отдача от ваших трудов не заставит себя долго ждать.

Стрельцы

Расположение небесных тел может подталкивать Стрельцов к чрезмерной раздражительности и эмоциональности. В связи с чем представители знака могут провоцировать немало конфликтов с окружающими людьми. Совет звезд ― быть сдержаннее. Ссоры и разбирательства вряд ли пойдут вам на пользу. Конец месяца ― благоприятное время для творчества. Вдохновение будет вашим частым гостем.

Козероги

Не стоит торопиться с выводами о новых людях, которые появляются в вашей жизни. Есть большая вероятность столкнуться с разочарованием. Конец января сулит Козерогам карьерный рост. Ваши давние старания дадут свои плоды.

Водолеи

Расположение небесных тел подтолкнет Водолеев к активным действиям. Представители знака могут взяться за решение тех задач, которые долго откладывали на потом. В конце месяца звезды советуют больше внимания уделять близким людям. Им крайне важно будет ощущать вашу поддержку.

Рыбы

Январь для Рыб ― время ярких эмоций, новых впечатлений и перспективных знакомств. События в вашей жизни могут развиваться очень быстро. И здесь звезды советуют не сопротивляться течению ― вы на верном пути. Конец месяца ― благоприятное время, чтобы избавиться от ненужного балласта, вроде вредных привычек. Ваша сила воли будет на максимуме.

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