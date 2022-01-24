Гороскоп на 25 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Кому день принесет перемены, а кому ― препятствия в работе? Читайте в гороскопе на 25 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Многим Овнам тенденции этого дня позволят сделать собственную жизнь и жизнь своих близких мирной и надежной. Не замыкайтесь в себе, отгородившись от окружающей реальности. Ваши близкие нуждаются в вашем участии. Поделитесь с ближним своим счастьем.

Телец

Благоприятный день для конструктивного общения. Многие Тельцы будут подходить к реальности с пониманием сути происходящего и пытаться помогать людям проявлять их лучшие качества. Сосредоточьте весь ваш опыт на общественных делах, педагогике, воспитании собственных детей.

Близнецы

Многие Близнецы обнаружат, что характеры у них с супругом совершенно разные, что может отрицательно сказаться на воспитании детей. Как бы вам ни было трудно, не принимайте на веру информацию «доброжелателей». Выслушав их, поступайте так, как вам подсказывает собственная интуиция.

Рак

Во вторник Раки могут добиться больших успехов, защищая интересы других людей. При худшем стечении обстоятельств они будут постоянно вмешиваться в чужие дела. Используйте свои возможности и связи для того, чтобы помочь человеку, ущемленному в правах.

Лев

День располагает к общению. Львы могут найти себе товарищей и, где бы они ни находились, станут «душой общества». Не стоит бездумно поддаваться любому случайному импульсу, лишь бы привлечь к себе внимание.

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Дева

День символизирует фанатичную привязанность к вещам, событиям или людям. Многие Девы почувствуют себя в зависимом положении. Посмотрите вокруг шире. Возможно, вы увидите, что жизнь гораздо богаче, чем вы полагали.

Весы

Вероятно, Весы будут сосредоточены на проблемах морали, на стремлении найти возвышенные объяснения своим действиям. Старайтесь не погружаться в мир абстракций, в котором угаснет ваша энергия и импульсы к конкретным действиям.

Скорпион

Некоторые представители этого знака могут вселять веру и вызывать уважение к себе, поэтому будут способны прийти к власти. Власть — это не только почет и уважение, но и большая ответственность. Об этом стоит помнить тем, кто делает общественную и политическую карьеру.

Стрелец

Следует учитывать, что заболевшая в этот день женщина болеет тяжелее и опаснее, чем мужчина, который может перенести все на ногах. В этот период будет полезен курс активной терапии. Избегайте ссор и агрессии — они могут повысить вероятность несчастного случая.

Козерог

Козероги умеют обращаться с капиталом и знают счет деньгам. Поэтому денежные проблемы могут разрешиться вполне удачно. Появится источник постоянного притока финансовых средств. Благоприятны для инвестиций все те сферы жизни, которые связаны с недвижимостью.

Водолей

Водолеи могут преуспевать в любой отрасли, они способны освоить какую-либо из них основательно, создать себе устойчивую финансовую базу. Нельзя стоять на месте. Целеустремленно и настойчиво открывайте новые грани своего таланта, основываясь на своем опыте, знаниях и бизнес-плане.

Рыбы

Болезнь этого дня связана с проблемами наследственности и нелегко поддается лечению. Вашему здоровью могут угрожать неправильный образ жизни, недостаток сна, избыток эмоций и впечатлений. Вылечить болезнь только медикаментозными методами нельзя. Большое значение в этот день имеет комплексное лечение, связанное с водой.

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