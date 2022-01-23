Гороскоп на 24 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день принесет перемены, а кому ― препятствия в работе? Читайте в гороскопе на 24 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, избегайте использования резких слов в разговоре с другими людьми. Поспешность может привести вас к проигрышу. Так что не торопите события и держите себя в руках.

Телец

Понедельник будет благоприятным днем для Тельцов в профессиональной сфере. Вы сможете получить повышение либо хорошее предложение работы.

Близнецы

В понедельник в вашей работе могут появиться препятствия. Но наберитесь терпения, проблема скоро решится. Постарайтесь наладить отношения с коллегами и начальством.

Рак

Раки, в понедельник вам следует избегать чрезмерных вложений. Ваш труд будет оценен по достоинству, благодаря чему общественная поддержка возрастет.

Лев

Понедельник может быть немного сложным для Львов в профессиональной сфере. Тем не менее, вся ваша работа будет выполнена вовремя и так, как нужно. Вечер стоит посвятить любимому человеку.

Дева

Сейчас для Дев хорошее время, чтобы укрепить свое финансовое положение. Вас ждет важное достижение. Будьте смелее в своих действиях и не бойтесь спрашивать совета у других.

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Весы

Большую часть понедельника Весы проведут в помощи другим. Это будет оценено ими по достоинству, и вы сможете получить важную информацию.

Скорпион

Звезды предвещают Скорпионам день перемен. Придется принять ряд конкретных и серьезных решений. Совет близкого человека поможет вам определиться.

Стрелец

Понедельник может быть напряженным и утомительным для Стрельцов. Не стоить слишком настаивать на своем. Постарайтесь абстрагироваться от проблем и займитесь саморефлексией.

Козерог

В понедельник Козерогов может ждать деятельность, связанная с землей или недвижимостью. Вам также представится возможность увеличить свой доход.

Водолей

Звезды предвещают Водолеям оправдание ожиданий в работе. То, к чему вы долгое время стремились, в понедельник имеет все шансы на успех.

Рыбы

В понедельник Рыбы получат поддержку со стороны близкого человека. Благодаря ей вам удастся пройти через препятствие на пути. Вас также может ждать хорошая новость.

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