Гороскоп на 23 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому день готовит семейные встречи, а кто должен позаботиться о своем здоровье? Читайте в гороскопе на 23 января от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Овен

Овны, сохраняйте спокойствие. Стечение обстоятельств может решить ваши профессиональные проблемы. Посвятите воскресенье саморефлексии.

Телец

В воскресенье для Тельцов может начаться новая глава в их жизни. Но она наступит только в том случае, если вы полностью разобрались в себе и готовы к настоящей любви.

Близнецы

Если вы приложите все усилия, то добьетесь большего успеха, чем можете себе представить. Не стоит колебаться. Будьте решительнее.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам в воскресенье не начинать дискуссий, связанных с деньгами и финансами. Это может принести вам неприятности.

Лев

В воскресенье Львов ждет семейный день. Проведите время с родными, порадуйте их сюрпризом и позвоните дальним родственникам. Это зарядит вас позитивом на всю неделю.

Дева

Девы, дайте себе и своему партнеру немного больше свободы. Займитесь духовным и физическим саморазвитием, а также уделите время здоровью.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на январь 2022 по знакам зодиака от Хаяла Алекперова

Весы

Ваше умственное удовлетворение развеет все печали в воскресенье. Тем не менее, не обещайте в отношениях ничего, о чем потом можете пожалеть.

Скорпион

В воскресенье окружающие будут восхищаться Скорпионами благодаря их положительной энергии. С вашей настойчивостью вы сможете продвинуться немного вперед.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам пересмотреть свои отношения с окружающими. Что-то может быть не так. Не пытайтесь достичь счастья за ​​счет других.

Козерог

В воскресенье Козероги будут говорить о своих чувствах больше, чем обычно. Благодаря этому вы сможете наладить контакт с другими и лучше разобраться в себе.

Водолей

Воскресенье будет подходящим днем для Водолеев для установления новых контактов и воссоединения со старыми знакомыми и друзьями. Ближе к вечеру вас может ждать приятный сюрприз.

Рыбы

Рыбы хорошо адаптируются к изменениям. Но из-за них ваш разум может быть несколько взволнован. Проявите снисходительность к себе и окружающим.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на январь 2022

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.